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Nakon finalnog sastanka blokadera za formiranje "studentske" liste, kandidat za nosioca liste Vladan Đokić vetiran je sa liste i više nije njen nosilac!

Prema najnovijim saznanjima, proces glasanja za uklanjanje Đokićasa pomenute liste završen je u korist onih koji su hteli ga bude vetiran i to 43:42. 

Međutim, pojedini blokaderi nezadovoljni ovakvom odlukom upravo traže "rupu" u dokumentu kojim je bliže uređen način glasanja, a sve kako bi Đokić ostao na listi.

U pojedinim blokaderskim grupama pojavili su se navodi da određeni broj zagovornika da Đokić ostane na listi koristi sva sredstva kako bi to i ostvarili.

- Neke advokate cimaju da studentima koje su branili poruče da moraju da glasaju da rektor ostane. Trenutno se preti desetinama studenata da rektor ostane na listi - navodi se u pomenutim grupama.

Kako smo već objavili, prva na listi je Sara el Sarag, koja je ujedno bila i prva zamena za Đokića.

Međutim, pojedini blokaderi nezadovoljni ovakvom odlukom upravo traže "rupu" u dokumentu kojim je bliže uređen način glasanja, a sve kako bi Đokić ostao na listi.

Pored Vladana Đokića, vetirani su i Novica Antić, Milo Lompar i Predrag Voštinić.

U narednih 48 časova, blokaderi sa Pravnog fakulteta u Beogradu, će se izjasniti da li je njihova konačna odluka da Đokića zamene Sarom el Sarag, budući da je ona zamena za Đokića, koju su oni predložili.

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