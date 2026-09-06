Nakon finalnog sastanka blokadera za formiranje "studentske" liste, kandidat za nosioca liste Vladan Đokić vetiran je sa liste i više nije njen nosilac!

Prema najnovijim saznanjima, proces glasanja za uklanjanje Đokićasa pomenute liste završen je u korist onih koji su hteli ga bude vetiran i to 43:42.

Međutim, pojedini blokaderi nezadovoljni ovakvom odlukom upravo traže "rupu" u dokumentu kojim je bliže uređen način glasanja, a sve kako bi Đokić ostao na listi.

U pojedinim blokaderskim grupama pojavili su se navodi da određeni broj zagovornika da Đokić ostane na listi koristi sva sredstva kako bi to i ostvarili.

- Neke advokate cimaju da studentima koje su branili poruče da moraju da glasaju da rektor ostane. Trenutno se preti desetinama studenata da rektor ostane na listi - navodi se u pomenutim grupama.

Kako smo već objavili, prva na listi je Sara el Sarag, koja je ujedno bila i prva zamena za Đokića.

Međutim, pojedini blokaderi nezadovoljni ovakvom odlukom upravo traže "rupu" u dokumentu kojim je bliže uređen način glasanja, a sve kako bi Đokić ostao na listi.

Pored Vladana Đokića, vetirani su i Novica Antić, Milo Lompar i Predrag Voštinić.