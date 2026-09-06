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Nakon što je tokom poslednjeg sastanka blokadera za formiranje "studentske" liste, kandidat za nosioca liste Vladan Đokić vetiran, nakon ćega je usledilo opšte slavlje među blokaderima, sada se pojavljuje nova grupa koja ih zbog toga napada.

Mada to više i nije neka vest da se blokaderi često sukobljavaju u mišljenjima i odlukama, ali situacija dobija potpuno drugačiji ton.

Kako ističu, sada je pitanje koliko su ovakve odluke ispravne, te da nije baš jasno šta će biti sa studentskom listom do izbora.

Sa druge strane, Studenti sa RAF tvrde da oni sami donose svoje odluke i da studenti pobeđuju.

"Sami donose...ahahahaha, jašu na belim konjima (i pegazima) i donose raj za sve (osim za neke koji se ne slažu, za te lustracija, logori, proterivanje). Ali za sve druge-utopija. Jer studenti sve znaju, ne plaća ih niko i hodaju po vodi...", tvrde drugi.

Foto: Društvene Mreže

Foto: Društvene Mreže

U sve ovo umešala se i novinarka Biljana Lukić.

- Dragi studenti u blokadi, mnogo vam je zao savetodavac, ako nastavite ovako da vetirate najbolje koje Srbija ima, ostaće vam na listi samo mrtva puvala i maskirana ćacad.

Foto: Društvene Mreže

Sve ovo još jednom pokazuje da se blokaderska politika sve više svodi na podele. Umesto konkretnih rešenja i jasne političke platforme, među njima se vode međusobne svađe i obračuni, dok se nezadovoljstvo pokušava nadomestiti svaljivanjem krivice jednih na druge.