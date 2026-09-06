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"Radićemo, pobedićemo, pa ćemo polako zemlju da vraćamo u normalno stanje", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na pitanje da li je moguće ujediniti Srbiju?

- Mnogo je novca uloženo. I sad vidite da ni o čemu ne odlučuju nikakvi studenti, da se ne pitaju ni za šta. Stigao je befel iz inostranstva, mora da bude taj i taj i mogu oni sad da se bune, mogu da se žale i upravi vodovoda, kome hoćete. Biće taj koji je iz inostranstva naređen.

Kako je istakao, nema ništa protiv, sa najvećim zadovoljstvom će ga pobediti.

- Baš te koje nameće Zapad i koje nameću iz inostranstva. Ja nemam novac koji oni imaju, ja nemam milijardu i trista da dam u nevladinom sektoru, nemam pet milijardi da dam u medije kao što oni imaju, da bi govorili najgroznije stvari protiv mene i moje porodice.

- Ali imam veće srce, imam više snage, imam više energije, imam više znanja, i verujem da će Srbija izabrati svog, a ne tuđeg čoveka.

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