Politika
DEČJE SRCE NE ZNA ZA MRŽNJU, PODELE I INTERESE Anđela naslikala srpsku zastavu za Vučića, predsednika ostavila bez reči: "Hvala ti, anđele" (VIDEO)
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Malena Anđela obradovala je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića dok je bio u poseti Zapadnobačkom okrugu.
Devojčica je naslikala srpsku zastavu i napisala: "Srbija je naša porodica".
- Anđela zna ono što mnogi odrasli zaboravljaju. Dečje srce ne zna za mržnju, podele i interese.
Kako je istakao Vučić ono zna samo za ljubav.
"Hvala anđele", napisao je predsednik ispod videa koji je objavio na svom Instagram nalogu.
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