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Malena Anđela obradovala je danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića dok je bio u poseti Zapadnobačkom okrugu.

Devojčica je naslikala srpsku zastavu i napisala: "Srbija je naša porodica".

- Anđela zna ono što mnogi odrasli zaboravljaju. Dečje srce ne zna za mržnju, podele i interese.

Kako je istakao Vučić ono zna samo za ljubav.

"Hvala anđele", napisao je predsednik ispod videa koji je objavio na svom Instagram nalogu. 

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