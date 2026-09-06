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Rasim Ljajić, doskorašnji lider Socijaldemokratske partije Srbije (SDPS), inače budućeg koalicionog partnera SPS, pokazao je večeras svoje pravo lice kada je tokom održavanja minuta ćutnje generalu Ratku Mladiću na derbiju Crvena zvezda - Partizan izašao iz centralne lože na terenu i otišao u restoran!

Prema rečima našeg reportera koji se našao na licu mesta, Ljajić je na samom početku meča koji se igrao na stadinu Rajko Mitić u Beogradu odlučio da izbegne odavanje pošte generalu Mladiću tako što je za vreme trajanja minuta ćutnje koje su priredili navijači oba kluba napustio ložu i otišao u restoran.

Koreografija na derbiju Foto: Kurir

U tom trenutku je u centralnoj loži bilo oko 150 ljudi, koji su redom ustali i ispoštovali minut ćutnje, ali je Ljajić očigledno imao važnija posla - iće i piće!