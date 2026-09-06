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Na predstojećim parlamentarnim izborima Srpska radikalna stranka (SRS) će učestvovati na izbornoj listi "Ujedinjena Srbija" i podržaće Aleksandra Vučića za sledećeg predsednika vlade.

Srpska radikalna stranka saopštila je da je na današnjoj sednici Centralne otadžbinske uprave donela odluku da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje na izbornoj listi "Ujedinjena Srbija" i da podrži Aleksandra Vučića za sledećeg predsednika vlade.

U saopštenju ta vanparlamentarna stranka je navela da je tu odluku donela vođena "državotvornom politikom, u interesu očuvanja mira i stabilnosti, nastavka velikih investicionih projekata i čuvanja ustavnog poretka Srbije".

Stranka je dodala da je u protekle dve godine aktivno pružala otpor "pokušajima da se u Srbiji sprovede obojena revolucija", navodeći da će angažovati sve stranačke kapacitete kako bi sprečila da se "vlast u Srbiji preuzima na ulici, kao i da na vlast u Srbiji dođu političke snage čiji je centar odlučivanja u inostranstvu".