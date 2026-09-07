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Odnosi Uzbekistana i Srbije poslednjih godina kontinuirano se razvijaju i obuhvataju politički dijalog, međuparlamentarne veze, humanitarne odnose, trgovinsku i ekonomsku saradnju, i upravo ti odnosi dveju zemalja postepeno prerastaju u višeslojno partnerstvo, saopštila je ambasada Uzbekistana.

Ambasada Uzbekistana saopštila je da je važna odlika uzbekistansko-srpskih odnosa međusobno poštovanje dve zemlje, uvažavanje nacionalnih interesa i posvećenost saradnji u okviru međunarodnih organizacija, što predstavlja čvrstu političku osnovu za bilateralni dijalog.

Podsećaju da je nezavisnost Uzbekistana Srbija priznala 31. decembra 1991. godine, kao i da su diplomatski odnosi između dve zemlje uspostavljeni 18. januara 1995. godine.

Od uspostavljanja zvaničnih odnosa tako je prošlo 30 godina, a iako su bilateralne veze u početnoj fazi bile relativno ograničene, poslednjih godina zabeležen je značajan napredak, naročito tokom 2025. i 2026. godine.

Jedna od ključnih oblasti jeste intenziviranje političkog dijaloga na visokom nivou, a u tom procesu važnu ulogu imaju pristupi obe zemlje koji su zasnovani na poštovanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nacionalnih interesa.

Dvojica predsednika su tokom septembra meseca prošle godine u Pekingu kratko razgovarali tokom događaja posvećenog obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, a nakon tog susreta, njihovi kontakti podignuti su na novi nivo.