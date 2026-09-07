VUČIĆ DANAS DOMAĆIN PREDSEDNIKU UZBEKISTANA: Šavkat Mirzijojev stiže u Srbiji, važna poseta na najvišem nivou
Odnosi Uzbekistana i Srbije poslednjih godina kontinuirano se razvijaju i obuhvataju politički dijalog, međuparlamentarne veze, humanitarne odnose, trgovinsku i ekonomsku saradnju, i upravo ti odnosi dveju zemalja postepeno prerastaju u višeslojno partnerstvo, saopštila je ambasada Uzbekistana.
Ambasada Uzbekistana saopštila je da je važna odlika uzbekistansko-srpskih odnosa međusobno poštovanje dve zemlje, uvažavanje nacionalnih interesa i posvećenost saradnji u okviru međunarodnih organizacija, što predstavlja čvrstu političku osnovu za bilateralni dijalog.
Podsećaju da je nezavisnost Uzbekistana Srbija priznala 31. decembra 1991. godine, kao i da su diplomatski odnosi između dve zemlje uspostavljeni 18. januara 1995. godine.
Od uspostavljanja zvaničnih odnosa tako je prošlo 30 godina, a iako su bilateralne veze u početnoj fazi bile relativno ograničene, poslednjih godina zabeležen je značajan napredak, naročito tokom 2025. i 2026. godine.
Jedna od ključnih oblasti jeste intenziviranje političkog dijaloga na visokom nivou, a u tom procesu važnu ulogu imaju pristupi obe zemlje koji su zasnovani na poštovanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nacionalnih interesa.
Dvojica predsednika su tokom septembra meseca prošle godine u Pekingu kratko razgovarali tokom događaja posvećenog obeležavanju 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu, a nakon tog susreta, njihovi kontakti podignuti su na novi nivo.
Važnu prekretnicu predstavljala je zvanična poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Uzbekistanu koja se dogodila već narednog meseca, odnosno od 28. do 30. oktobra 2025. godine i ta poseta je otvorila nove mogućnosti za jačanje političkog dijaloga, proširenje ekonomskih veza i razvoj humanitarne saradnje.