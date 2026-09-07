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Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se narednih dana očekuje raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora i naveo da će, ako pobedi Srpska napredna stranka (SNS), predsednik sledeće vlade biti Aleksandar Vučić.

Mali je rekao da će građani na izborima odlučiti da li žele mir i stabilnost ili da zemlju vode oni koji blokiraju Srbiju i žele da je vrate u prošlost.

Ministar Mali je podsetio da je SNS na sednici Glavnog odbora održanoj u subotu u Nišu, odlučila da na predstojećim izborima Aleksandar Vučić bude nosilac liste te stranke koja će se zvati "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

- Ukoliko pobedimo i dobijemo poverenje naroda, Aleksandar Vučić će biti predsednik naredne Vlade Srbije. Tog 25. oktobra na građanima Srbije je da odluče hoće li nekog (Vladana) Đokića i (Dejana) Šoškića ili hoće Aleksandra Vučića. Hoće li one koji blokiraju puteve, koji žele Srbiju da vrate u prošlost ili one koji grade puteve, isplaćuju veće plate i penzije, bore se za svako novo radno mesto - rekao je Mali za RTS.

Dodao je da će građani na izborima odlučiti da li žele mir i stabilnost ili slike nasilja koje su viđene u poslednjih godinu i po.

- Da li hoće da neko spolja upravlja Srbijom, u slučaju Đokića ili Šoškića ili hoće zajedno sa Aleksandrom Vučićem da gradimo nezavisnu, slobodarsku i slobodnu Srbiju. Izbor je na građanima Srbije. Mi ćemo u međuvremenu svako obećanje koje dajemo da ispunimo, da se borimo za Srbiju, da snagom naše ekonomije pokazujemo i snagu naših principa i snagu naše politike - rekao je Mali.