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Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, i Nebojša Zelenović, predsednik stranke Zajedno za Srbiju, ušli su u žestok sukob oko borbe za glasove na predstojećim izborima i fotelje.

Zelenović je prvi predstavnike opozicije nazvao "gnojem", na šta mu je video obraćanjem odgovorio Dragan Đilas.

- Zelenović je napisao tvit u kome je ljude iz srpske opozicije nazvao gnojem. Pošto je Biljana Lukić da sad postoje tri jasno definisane kolone za izbore: Studentska lista, Evropska koalicija, Narodnjačka koalicija, da svako izabere po svojoj meri, Zelenović je napisao tvit: "Cedi se gnoj, samo izlazi, moraće da se cedi do kosti" - rekao je Đilas.

On kaže da je Zelenović pokazao svoje velike kapacitete "genijalnom idejom da Srbija napravi mornaricu, zbog čega je u delu javnosti dobio nadimak admiral".