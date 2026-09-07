ZELENOVIĆ OPOZICIJU NAZVAO "GNOJEM", ĐILAS ODGOVARA DRAMATIČNIM SNIMKOM: Žestok sukob u redovima blokadera, nižu se UVREDE - "Admirale, pokazao si kapacitete"
- Dragan Đilas i Nebojša Zelenović ušli su u žestok sukob zbog borbe za glasove i uticaj pred izbore.
- Đilas je odgovorio na Zelenovićev tvit u kome je deo opozicije nazvan 'gnojem'.
- U obraćanju je podsetio i na ranije Zelenovićeve poteze, uključujući ideju o srpskoj mornarici i izlazak na izbore u Šapcu 2020.
Dragan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde, i Nebojša Zelenović, predsednik stranke Zajedno za Srbiju, ušli su u žestok sukob oko borbe za glasove na predstojećim izborima i fotelje.
Zelenović je prvi predstavnike opozicije nazvao "gnojem", na šta mu je video obraćanjem odgovorio Dragan Đilas.
- Zelenović je napisao tvit u kome je ljude iz srpske opozicije nazvao gnojem. Pošto je Biljana Lukić da sad postoje tri jasno definisane kolone za izbore: Studentska lista, Evropska koalicija, Narodnjačka koalicija, da svako izabere po svojoj meri, Zelenović je napisao tvit: "Cedi se gnoj, samo izlazi, moraće da se cedi do kosti" - rekao je Đilas.
On kaže da je Zelenović pokazao svoje velike kapacitete "genijalnom idejom da Srbija napravi mornaricu, zbog čega je u delu javnosti dobio nadimak admiral".
- Imao je još niz takvih poteza. Sećam se 2020. godine kada je bila priča oko bojkota izbora, pitali su ga pred 15 stranaka: "Vi sigurno bojkotujete u Šapcu, vi ste vlast". On kaže: "Naravno. Pa ne dolazi u obzir". Na kraju je izašao na te izbore i izgubio. E takav Nebojša Zelenović, koji je sada ta stranka "Zajedno", ili Demokratska stranka, ne znam, nisam siguran tačno... Nazvao je ljude iz opozicije gnojem.