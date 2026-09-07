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Blokaderi i njihovi mediji ni na dan sahrane generala Ratka Mladića ne miruju, već su rešili da još jednom popljuju narod koji je došao da se oprosti od njega.

Ogroman broj ljudi i dalje pristiže da se oprosti od generala Mladića, a to je bio znak za akciju za N1 da udari na državu Srbiju i srpski narod.

Safeta Biševac
Foto: Printscreen/N1

Oni su intervjuisali novinarku i urednicu "Danasa" Safetu Biševac, koja je rekla da je danas "najsramniji dan u novijoj istoriji Srbije".

- Meni je žao, ali Srbija je danas potpuno raspamećena država. Pre svega zbog vlasti koja je uspela Srbima da nametne odgovornost za ratne zločine. Ova zemlja je raspamećena politikom Aleksandra Vučića - samo je jedna od sumanutih izjava urednice "Danasa".

Ratko Mladić, bivši general Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u Hagu. Danas će biti sahranjen na Topčiderskom groblju.

Kovčeg sa njegovim telom je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde građani mogu da odaju počast i izjave saučešće porodici.

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