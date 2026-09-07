BLOKADERSKI VODITELJ ISMEVA BLOKADERE I IMA POSEBNU PORUKU ZA NEZADOVOLJNE: Ivanović: Potražite značenje izraza "bezuslovna podrška"!
Sukobi, podele i uzajamne optužbe među blokaderima i predstavnicima opozicije izazvali su reakciju Ivana Ivanovića, koji je na društvenoj mreži Iks podsetio nezadovoljne na izraz koji je mesecima bio jedna od glavnih parola tog pokreta.
- Nezadovoljni, da potraže značenje izraza "bezuslovna podrška" - napisao je Ivanović.
Njegova kratka poruka koja očigledno ismeva proklamovano a nepostojeće jedinstvo u blokaderskim redovima usledila je u trenutku kada se unutar blokadersko-opozicionog bloka sve teže prikrivaju razmimoilaženja oko izbornih kolona, kandidata i raspodele političkog uticaja.
Ivanovićeva objava tako je otvorila pitanje šta je ostalo od proklamovanog jedinstva i "bezuslovne podrške", sada kada su na površinu izbili različiti interesi i kada su nekadašnji saveznici počeli javno da razmenjuju uvrede i prozivke.
Ispod Ivanovićeve objave mogu se pročitati komentari koji potvrđuju ovu "dijagnozu" i poručuju da je bezuslovna podrška bila "najgluplja i najštetnija reč 2025. godine".