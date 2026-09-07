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Sukobi, podele i uzajamne optužbe među blokaderima i predstavnicima opozicije izazvali su reakciju Ivana Ivanovića, koji je na društvenoj mreži Iks podsetio nezadovoljne na izraz koji je mesecima bio jedna od glavnih parola tog pokreta.

- Nezadovoljni, da potraže značenje izraza "bezuslovna podrška" - napisao je Ivanović.

Foto: Printscreen

Njegova kratka poruka koja očigledno ismeva proklamovano a nepostojeće jedinstvo u blokaderskim redovima usledila je u trenutku kada se unutar blokadersko-opozicionog bloka sve teže prikrivaju razmimoilaženja oko izbornih kolona, kandidata i raspodele političkog uticaja.

Ivanovićeva objava tako je otvorila pitanje šta je ostalo od proklamovanog jedinstva i "bezuslovne podrške", sada kada su na površinu izbili različiti interesi i kada su nekadašnji saveznici počeli javno da razmenjuju uvrede i prozivke.