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Sukobi, podele i uzajamne optužbe među blokaderima i predstavnicima opozicije izazvali su reakciju Ivana Ivanovića, koji je na društvenoj mreži Iks podsetio nezadovoljne na izraz koji je mesecima bio jedna od glavnih parola tog pokreta.

- Nezadovoljni, da potraže značenje izraza "bezuslovna podrška" - napisao je Ivanović.

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Foto: Printscreen

Njegova kratka poruka koja očigledno ismeva proklamovano a nepostojeće jedinstvo u blokaderskim redovima usledila je u trenutku kada se unutar blokadersko-opozicionog bloka sve teže prikrivaju razmimoilaženja oko izbornih kolona, kandidata i raspodele političkog uticaja.  

Ivanovićeva objava tako je otvorila pitanje šta je ostalo od proklamovanog jedinstva i "bezuslovne podrške", sada kada su na površinu izbili različiti interesi i kada su nekadašnji saveznici počeli javno da razmenjuju uvrede i prozivke.

Ispod Ivanovićeve objave mogu se pročitati komentari koji potvrđuju ovu "dijagnozu" i poručuju da je bezuslovna podrška bila "najgluplja i najštetnija reč 2025. godine".

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