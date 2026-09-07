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Vlada Srbije održaće danas vanrednu sednicu nakon čega će se premijer prof. dr Đuro Macut obratiti javnosti sa predlogom za raspuštanje Skupštine Srbije.

Sednica Vlade Srbije biće održana u 15.30 časova, a nakon toga će se obratiti premijer Macut.

Predlog za raspuštanje Skupštine je procedura koja je neophodna da se ispuni pred raspisivanje izbora.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da će izbori biti održani 18. ili 25. oktobra i da će raspisati izbore najkasnije 9. ili 10. septembra.