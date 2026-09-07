Slušaj vest

Blokaderi su danas odbili da ispoštuju minut ćutanja generalu Ratku Mladiću u Skupštini grada Novog Sada.

Odbornik Nedeljko Klisurić je predložio da se održi minut ćutanja za generala, ističući da je Ratko Mladić spasio srpski narod od uništenja i istrebljenja.

Blokaderski poslanici su potom počeli da izlaze iz sale, čime su još jednom pokazali svoj odnos prema Srbiji i srpskim interesima.

Ratko Mladić, bivši general Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u Hagu. Danas će biti sahranjen na Topčiderskom groblju.

Kovčeg sa njegovim telom je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde građani mogu da odaju počast i izjave saučešće porodici.

Ne propustitePolitikaSMETA IM I MRTAV GENERAL! Blokaderi i na dan sahrane Ratka Mladića ne miruju, pljuju po državi, narodu i predsedniku Vučiću
Safeta Biševac
Politika"STUDENTSKA" LISTA JOŠ JEDNOM POKAZALA STAV O GENERALU MLADIĆU: Uništen mural posvećen srpskom vojskovođi u Novom Sadu, hvale se GNUSNIM ČINOM (VIDEO)
bul ratka mladica.png
Politika"VIDIMO SE SUTRA NA GLAVNOM ODBORU!" Vučić odgovorio na blokaderske pretnje da ne sme da dođe u Niš: Da vidim baš šta će da urade!
Screenshot 2026-09-04 102413.png
PolitikaSRAMOTA! BLOKADERI VREĐAJU RATKA MLADIĆA: Preminulog generala nazivaju "lešinom", smeta im i njegova sahrana!?
Ratko Mladic