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Blokaderi su danas odbili da ispoštuju minut ćutanja generalu Ratku Mladiću u Skupštini grada Novog Sada.

Odbornik Nedeljko Klisurić je predložio da se održi minut ćutanja za generala, ističući da je Ratko Mladić spasio srpski narod od uništenja i istrebljenja.

Blokaderski poslanici su potom počeli da izlaze iz sale, čime su još jednom pokazali svoj odnos prema Srbiji i srpskim interesima.

Ratko Mladić, bivši general Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u Hagu. Danas će biti sahranjen na Topčiderskom groblju.