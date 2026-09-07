Politika
SRAMOTA! Predstavnici blokadersko-studentske liste odbili čak i da ispoštuju minut ćutanja Ratku Mladiću (VIDEO)
Slušaj vest
Blokaderi su danas odbili da ispoštuju minut ćutanja generalu Ratku Mladiću u Skupštini grada Novog Sada.
Odbornik Nedeljko Klisurić je predložio da se održi minut ćutanja za generala, ističući da je Ratko Mladić spasio srpski narod od uništenja i istrebljenja.
Blokaderski poslanici su potom počeli da izlaze iz sale, čime su još jednom pokazali svoj odnos prema Srbiji i srpskim interesima.
Ratko Mladić, bivši general Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta 2026. godine u Hagu. Danas će biti sahranjen na Topčiderskom groblju.
Kovčeg sa njegovim telom je od sedam časova izložen u Hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku, gde građani mogu da odaju počast i izjave saučešće porodici.
50 · Reaguj
36