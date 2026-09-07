Slušaj vest

Blokaderi su, kako se nezvanično saznaje, izglasali da prvi na njihovoj blokaderskoj listi bude Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, i ovakvom odlukom praktično su započeli realizacija podlog plana o tihom povratku na vlast onih najgorih koji su godinama pustošili Srbiju i srpsku privredu, krali sve što su mogli i građane doveli na ivicu egzistencije.

Dejan Šoškić je u narodu zapamćen kao dželat srpske privrede i finansija. Kada je u leto 2010. preuzeo funkciju guvernera Narodne banke Srbije, jedan evro je vredeo oko 104 dinara, a za samo dve godine njegovog mandata dinar je doživeo istorijski pad i 2012. godine i za jedan evro se plaćalo više od 118 dinara!

Međutim, ni to nije sprečilo čoveka, kojeg su blokaderi stavili na prvo mesto liste, da u jeku najvećeg divljanja evra da skandaloznu izjavu kojom je otvoreno ismejao sve građane koji su grcali u dugovima!

- Zašto da se građani hvataju za glave zbog kursa ako primaju plate u dinarima i plaćaju takođe u dinarima? To kako se kurs menja najviše tišti one koji imaju dugove koji su indeksirani u evrima, a uzimanje kredita vezanih za kurs evra je individualni rizik koji podnosi svaki pojedinac ili preduzeće koje se na taj način zaduži - izjavio je tada Šoškić, prebacujući svu krivicu na osiromašene građane.

Drugim rečima: “Narode mi smo pustili evro da divlja, a vi se snalazite sami"!

Narod Srbije dobro zna ko je uništavao srpsku valutu i sigurno je da neće želeti da se ta vremena vrate. A stavljanjem Dejana Šoškića na čelo studentske liste blokaderi su jasno stavili do znanja da je njihov osnovni cilj vraćanje Srbije u doba kada je kurs dinara divljao iz dana u dan!