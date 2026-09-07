TIHI POVRATAK DŽELATA SRPSKE PRIVREDE! Dejan Šoškić, čovek koji je doveo građane na ivicu egzistencije, na čelu tzv. "studentske liste"!
Blokaderi su, kako se nezvanično saznaje, izglasali da prvi na njihovoj blokaderskoj listi bude Dejan Šoškić, nekadašnji guverner Narodne banke Srbije, i ovakvom odlukom praktično su započeli realizacija podlog plana o tihom povratku na vlast onih najgorih koji su godinama pustošili Srbiju i srpsku privredu, krali sve što su mogli i građane doveli na ivicu egzistencije.
Dejan Šoškić je u narodu zapamćen kao dželat srpske privrede i finansija. Kada je u leto 2010. preuzeo funkciju guvernera Narodne banke Srbije, jedan evro je vredeo oko 104 dinara, a za samo dve godine njegovog mandata dinar je doživeo istorijski pad i 2012. godine i za jedan evro se plaćalo više od 118 dinara!
Međutim, ni to nije sprečilo čoveka, kojeg su blokaderi stavili na prvo mesto liste, da u jeku najvećeg divljanja evra da skandaloznu izjavu kojom je otvoreno ismejao sve građane koji su grcali u dugovima!
- Zašto da se građani hvataju za glave zbog kursa ako primaju plate u dinarima i plaćaju takođe u dinarima? To kako se kurs menja najviše tišti one koji imaju dugove koji su indeksirani u evrima, a uzimanje kredita vezanih za kurs evra je individualni rizik koji podnosi svaki pojedinac ili preduzeće koje se na taj način zaduži - izjavio je tada Šoškić, prebacujući svu krivicu na osiromašene građane.
Drugim rečima: “Narode mi smo pustili evro da divlja, a vi se snalazite sami"!
Narod Srbije dobro zna ko je uništavao srpsku valutu i sigurno je da neće želeti da se ta vremena vrate. A stavljanjem Dejana Šoškića na čelo studentske liste blokaderi su jasno stavili do znanja da je njihov osnovni cilj vraćanje Srbije u doba kada je kurs dinara divljao iz dana u dan!
Kurir Politika