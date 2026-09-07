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U momentima kad se porodica, prijatelji i brojni poštovaoci opraštaju od komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića, društvene mreže pleplavljene su porukama mržnje i vređanja onih koji žale srpskog generala.  

Jedan od predvodnika ove armije antisrpskih komentatora je novinar N1 Željko Veljković koji se bukvalno takmiči da osvoji "titulu" najgnusnijeg komentara i najuvredljivije poruke za srpski narod. 

On je na dan sahrane Ratka Mladića na Iksu objavio fotografije sa letovališta, uz degutantnu poruku:

- Gledajte to s lepše strane - jedan zločinac ode u 'ladnu grobinu. Srdačan pozdrav s toplog Jadrana - napisao je on, a onda u komenataru otkrio da letuje na Hvaru.

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Foto: Printscreen

Time je izazvao burne reakcije, jer je takvom sramotnom porukom izvređao na desetine hiljade ljudi koji su se od ranih jutarnjih časova okupili ispred Crkve Svetog Luke da odaju počast Ratku Mladiću.

Kurir Politika

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