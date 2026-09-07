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Vođe studentsko-blokaderskog pokreta, oni koji su blokirali naše fakultete i svakoga dana napadaju predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i danas napadaju državu samo zato što je, kao što je predsednik Vučić obećao, omogućila dostojanstven ispraćaj Ratka Mladića!

A jedan od tih napada dolazi i iz usta profesorke Smiljane Milinkov sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, iste one profesorke koja je prošle nedelje slagala da predsednik Vučić 22 meseca nije otišao na mesto tragedije u Novom Sadu kako bi odao poštu žrtvama stradalim u padu nadstrešnice na železničkoj stanici, iako postoje fotografije i snimci da je predsednik Srbije pet dana posle tragedije otišao u Novi Sad i odao počast žrtvama!

Istoj toj profesorki sada smeta što je država omogućila dostojanstven ispraćja Ratka Mladića, pa je na blokaderskoj N1 rekla da misli da je sve ovo "poražavajuće za naše društvo"! Pritom je izvređala na desetine i desetine hiljada građana Srbije koji su u miru i dostojanstveno zapalili sveću i odali počast preminulom generalu.

- Pitanje je koliko građani ůopšte znaju čemu i kome odaju počasti. Jer istraživanja pokazuju da građani Srbije vrlo malo znaju o tome šta se sve događalo devedesetih... I ono što je još teže jeste da ni ne žele da budu informisani, jer je njima ovako lagodnije odbijanje suočavanja sa odgovornošću i prošlošću - sramno je izjavila profesorka blokadera, sprovodeći najogoljeniju propagandu protiv sopstvenog naroda.

Ona se tu nije zaustavila, već je direktno napala i državu Srbiju jer je omogućila dostojanstven ispraćaj:

- Država ne sme da stoji iza organizovanja sahrane - dodala je Milinkov, potpuno ignorišući činjenicu da je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da država ne organizuje sahranu, već samo obezbeđuje da sve prođe kako treba, a da sahranu organizuje porodica Mladić.