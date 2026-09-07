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Tokom opela generalu Ratku Mladiću i dok su se porodica i njegovi poštovaoci okupljali da mu u tišini i dostojanstvu odaju poslednju počast, blokaderi su odlučili da upravo taj trenutak iskoriste za novu političku provokaciju!

Naime, trenutku kada je počeo verski obred, sa društvenih mreža krenuli su pozivi na "pumpanje", odnosno na organizovano izražavanje nepoštovanja prema generalu Mladiću, čoveku čija se sahrana upravo održava.

Foto: Printscreen

Umesto da, makar u trenutku smrti, pokažu minimum ljudskog obzira prema porodici i ljudima koji oplakuju svog najmilijeg, oni su odlučili da i poslednji ispraćaj pretvore u novu priliku za političko nadgornjavanje.