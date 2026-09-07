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U trenutku dok je trajalo opelo generala Ratka Mladića, od kog se danas ogroman broj ljudi oprašta u Beogradu, blokaderi su se na društvenim mrežama prepucavali i slali sumanute poruke.

Pojedini blokaderski nalozi su pisali o izborima, tražeći raspisivanje istih, ponavljajući kao papagaji "studenti pobeđuju".

Foto: Printscreen/X

Foto: Printscreen/X

Sa druge strane, istaknuti blokader Vladimir Štimac objavio je, misleći na sahranu generala: "Svakog čuda, tri dana dosta! Studenti pobeđuju", na šta je dobio oštar odgovor jednog tviteraša:

Foto: Printscreen/X