Danica Vučenić potvrdila: Vučić vratio dostojanstvo Srbiji i stao na put narativima o Kosovu i Srebrenici
Politika
DANICA VUČENIĆ PRIZNALA DA JE VUČIĆ VRATIO DOSTOJANSTVO SRBIJI: "Mi smo 2006. godine mogli da kažemo bez problema genocid u Srebrenici, a danas..." (VIDEO)
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Istaknuta blokaderska novinarka Danica Vučenić nehotice je priznala da je predsednik Aleksandar Vučić vratio dostojanstvo Srbiji i stao na put lažnim narativima o Kosovu i Metohiji i Srebrenici.
- Pazi, pritom 2006, to baš pričam s mojom drugaricom Vesnom Mališić, stalno raspredamo... 2006. godine smo mi mogli da kažemo bez problema genocid u Srebrenici. Ili da Kosovo ima neku nezavisnost od Srbije.
- Danas kad kažeš genocid u Srebrenici ti odmah dobiješ naslovne strane - rekla je Vučenić.
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