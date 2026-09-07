Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Istaknuta blokaderska novinarka Danica Vučenić nehotice je priznala da je predsednik Aleksandar Vučić vratio dostojanstvo Srbiji i stao na put lažnim narativima o Kosovu i Metohiji i Srebrenici.

- Pazi, pritom 2006, to baš pričam s mojom drugaricom Vesnom Mališić, stalno raspredamo... 2006. godine smo mi mogli da kažemo bez problema genocid u Srebrenici. Ili da Kosovo ima neku nezavisnost od Srbije.