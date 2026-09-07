Slušaj vest

Istaknuta blokaderska novinarka Danica Vučenić nehotice je priznala da je predsednik Aleksandar Vučić vratio dostojanstvo Srbiji i stao na put lažnim narativima o Kosovu i Metohiji i Srebrenici.

- Pazi, pritom 2006, to baš pričam s mojom drugaricom Vesnom Mališić, stalno raspredamo... 2006. godine smo mi mogli da kažemo bez problema genocid u Srebrenici. Ili da Kosovo ima neku nezavisnost od Srbije.

- Danas kad kažeš genocid u Srebrenici ti odmah dobiješ naslovne strane - rekla je Vučenić.

Ne propustitePolitikaEVO ČIME SU SE BAVILI BLOKADERI DOK JE TRAJALO OPELO RATKU MLADIĆU: Divljaju i ponavljaju iste gluposti KAO PAPAGAJI - Štimac dobio BRUTALAN ODGOVOR
sahrana Ratka Mladića Ratko Mladić
PolitikaBLOKADERI ZA SRAMOTU NE ZNAJU: Profesorska Milinkov na N1 najstrašnije izvređala na desetine i desetine hiljada ljudi koji odaju počast generalu Mladiću!
Smiljana Milinkov
PolitikaGNUSNE UVREDE BLOKADERSKOG NOVINARA SA N1! Željko Veljković nema ni trunku poštovanja za ožalošćene, iz Hrvatske skrnavi sahranu generala Mladića!
kula.jpg
PolitikaTIHI POVRATAK DŽELATA SRPSKE PRIVREDE! Dejan Šoškić, čovek koji je doveo građane na ivicu egzistencije, na čelu tzv. "studentske liste"!
blokaderi.jpg