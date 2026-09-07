NAROD SE OPRAŠTA OD MLADIĆA, A BLOKADERI PROBIJAJU DNO UVREDAMA: Ništa im nije sveto! Biljana Lukić udarila i na SPC!
- Dok se građani opraštaju od Ratka Mladića i traje opelo, deo blokaderske scene na mrežama pokreće političke provokacije.
- Biljana Lukić je na Iksu napala i Mladića i Srpsku pravoslavnu crkvu, uz teške optužbe i uvrede.
- Autor teksta poručuje da je takvo ponašanje neprimereno u trenutku kada porodica prima saučešće.
U trenucima kad se građani okupljaju kako bi odali poslednju poštu generalu Ratku Mladiću, porodica prima saučešće, a u crkvi traje opelo, deo blokaderske scene ponovo pokazuje da za njih očigledno ne postoji trenutak u kojem politička provokacija može da sačeka.
Upravo u vreme kada se održava opelo generalu Ratku Mladiću, na društvenim mrežama pokrenuto je novo "pumpanje", čime se još jednom pokazuje da je za deo blokadera politička borba važnija od svakog osećaja mere, dostojanstva i poštovanja tuđe tuge.
Može neko da ima drugačiji stav o Ratku Mladiću. Može da se ne slaže sa njegovim ratnim putem, može da kritikuje svaki potez iz njegove biografije. Ali jedno bi u svakom normalnom društvu trebalo da bude nesporno - da je sahrana trenutak kada se poštuje porodica preminulog i kada se tuđa bol ne koristi kao pozornica za politički obračun.
Ovakav trenutak je najplodniji za najveće "lešinare" među blokaderima. Biljana Lukić svakako spada u njih. Ona je na Iksu udarila i na Ratka Mladića, i na Srpsku pravoslavnu crkvu.
- Pola Sinoda SPC drži opelo čoveku koji je naredio streljanje 8.000 nenaoružanih ljudi. RTS prenosi opelo osuđenom ratnom zločincu. Ratni huškač i promoter ratnog zločinca krije se u uzbegistanskoj rupi. Radikalska Srbija - napisala je ona.
Kakav politički cilj ima Biljana Lukić ako na ovako gnusan način mora da ga ostvaruje baš u trenutku kada porodica ispraća svog člana? Mržnja očigledno ne može ni da čeka niti da se zadrži u sebi bar na trenutak.