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U trenucima kad se građani okupljaju kako bi odali poslednju poštu generalu Ratku Mladiću, porodica prima saučešće, a u crkvi traje opelo, deo blokaderske scene ponovo pokazuje da za njih očigledno ne postoji trenutak u kojem politička provokacija može da sačeka.

Upravo u vreme kada se održava opelo generalu Ratku Mladiću, na društvenim mrežama pokrenuto je novo "pumpanje", čime se još jednom pokazuje da je za deo blokadera politička borba važnija od svakog osećaja mere, dostojanstva i poštovanja tuđe tuge.

Može neko da ima drugačiji stav o Ratku Mladiću. Može da se ne slaže sa njegovim ratnim putem, može da kritikuje svaki potez iz njegove biografije. Ali jedno bi u svakom normalnom društvu trebalo da bude nesporno - da je sahrana trenutak kada se poštuje porodica preminulog i kada se tuđa bol ne koristi kao pozornica za politički obračun.

Ovakav trenutak je najplodniji za najveće "lešinare" među blokaderima. Biljana Lukić svakako spada u njih. Ona je na Iksu udarila i na Ratka Mladića, i na Srpsku pravoslavnu crkvu.

- Pola Sinoda SPC drži opelo čoveku koji je naredio streljanje 8.000 nenaoružanih ljudi. RTS prenosi opelo osuđenom ratnom zločincu. Ratni huškač i promoter ratnog zločinca krije se u uzbegistanskoj rupi. Radikalska Srbija - napisala je ona.