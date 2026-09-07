Slušaj vest

Dok su se Srbija, Republika Srpska i Srbi širom sveta opraštali od komandanta Vojske RS Ratka Mladića, pojedini opozicioni blokaderi nisu mogli da se suzdrže od vređanja preminulog srpskog generala, ali i desetina i destina hiljada onih koji su došli da mu odaju poslednju počast.

Jedan od njih je i Dobrica Veselinović, visoki funkcioner Zeleno-levog fronta (ZLF), koji je na svom profilu na društvenom mreži Iks sasuo niz uvreda na račun generala Mladića.

- Sahrana osuđenog ratnog zločinca u Beogradu i sramotan navijački performans izazivaju stid i teraju na skretanje pogleda. Dokle god su nam ovakvi likovi heroji, ostajemo zaglavljeni u mržnji. Ja umesto toga biram empatiju za žrtve, ljudskost i mir za generacije koje dolaze - napisao je Veselinović.

Foto: Društvene Mreže

S obzirom na to da Veselinovićev ZLF pruža bezuslovnu podršku tzv. studentskoj listi i studentima u blokadi koji su se prethodnih dana istakli porukama mržnje prema generalu Mladiću, ovakva njegova objava je potpuno očekivana!