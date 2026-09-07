Slušaj vest

Predrag Popović, novinar N1, zatražio je hapšenje navijača Crvene zvezde zbog transparenta kojim su se oprostili od generala Ratka Mladića, koji je danas sahranjen u Beogradu.

Popović je pisao tužilaštvu, interesujući se da li se zbog transparenta navijača Zvezde vodi proces protiv njih, naglašavajući da je "kažnjivo da se javno odobrava, negira ili znajačno umanjuje težina genocida i ratnih zločina." 

- Zamolio bih vas za informaciju o tome da li se tim povodom u vašem tužilaštvu vodi proces protiv neke ili više osoba - pitao je on tužilaštvo.

Podsećamo, navijači oba kluba juče su se zajednički oprostili od generala, skandirajući "Ratko Mladić jedan je od nas".

Ne propustitePolitikaBLOKADERI NASTAVLJAJU SA SRAMNIM OBJAVAMA: Veselinović: Sahrana osuđenog ratnog zločinca u Beogradu izaziva stid i teraju na skretanje pogleda!
x01 Beta Philippe Buissin copy.jpg
PolitikaDANICA VUČENIĆ PRIZNALA DA JE VUČIĆ VRATIO DOSTOJANSTVO SRBIJI: "Mi smo 2006. godine mogli da kažemo bez problema genocid u Srebrenici, a danas..." (VIDEO)
Danica Vučenić
PolitikaEVO ČIME SU SE BAVILI BLOKADERI DOK JE TRAJALO OPELO RATKU MLADIĆU: Divljaju i ponavljaju iste gluposti KAO PAPAGAJI - Štimac dobio BRUTALAN ODGOVOR
sahrana Ratka Mladića Ratko Mladić
PolitikaBLOKADERI ZA SRAMOTU NE ZNAJU: Profesorska Milinkov na N1 najstrašnije izvređala na desetine i desetine hiljada ljudi koji odaju počast generalu Mladiću!
Smiljana Milinkov

Poštovani,

Ja sam Predrag Popović, novinar sajta N1 iz Beograda.

Na 180. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana odigranom 6.9.2026. na stadionu "Rajko Mitić", viđena je poruka na severnoj tribini "Pravac Potočari" iznad koje je bila zastava sa likom preminulog Ratka Mladića, generala vojske Republike Srpske, doživotno osuđenog za ratne zločine.

U Potočarima je 1995. godine ubijeno oko 8.000 ljudi, a to delo je deo presude Ratku Mladiću.
Prema Krivičnom zakoniku Srbije kažnjivo je da se javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težina genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.

Zamolio bih vas za informaciju o tome da li se tim povodom u vašem tužilaštvu vodi proces protiv neke ili više osoba?

S poštovanjem

Predrag Popović

Predrag Popović
senior novinar web medija
image.png