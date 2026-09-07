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Predrag Popović, novinar N1, zatražio je hapšenje navijača Crvene zvezde zbog transparenta kojim su se oprostili od generala Ratka Mladića, koji je danas sahranjen u Beogradu.

Popović je pisao tužilaštvu, interesujući se da li se zbog transparenta navijača Zvezde vodi proces protiv njih, naglašavajući da je "kažnjivo da se javno odobrava, negira ili znajačno umanjuje težina genocida i ratnih zločina."

- Zamolio bih vas za informaciju o tome da li se tim povodom u vašem tužilaštvu vodi proces protiv neke ili više osoba - pitao je on tužilaštvo.

Podsećamo, navijači oba kluba juče su se zajednički oprostili od generala, skandirajući "Ratko Mladić jedan je od nas".

Poštovani,

Ja sam Predrag Popović, novinar sajta N1 iz Beograda.

Na 180. večitom derbiju između Crvene zvezde i Partizana odigranom 6.9.2026. na stadionu "Rajko Mitić", viđena je poruka na severnoj tribini "Pravac Potočari" iznad koje je bila zastava sa likom preminulog Ratka Mladića, generala vojske Republike Srpske, doživotno osuđenog za ratne zločine.

U Potočarima je 1995. godine ubijeno oko 8.000 ljudi, a to delo je deo presude Ratku Mladiću.

Prema Krivičnom zakoniku Srbije kažnjivo je da se javno odobrava, negira postojanje ili značajno umanjuje težina genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina.

Zamolio bih vas za informaciju o tome da li se tim povodom u vašem tužilaštvu vodi proces protiv neke ili više osoba?

S poštovanjem

Predrag Popović