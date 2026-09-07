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Nakon finalnog sastanka blokadera za formiranje "studentske" liste, kandidat za nosioca liste rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić sa 43 glasa za i 42 protiv vetiran je sa liste i više nije njen nosilac!

Međutim, kad “viša instanca” spolja odluči, onda ne vrede nikakva brojanja glasova, a rektor Đokić po svaku cenu mora biti ubačen na listu! Za ostvarenje tog cilja svojski je zalegao Plenum Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji od juče pokušava da nađe "rupu" u dokumentu kojim je bliže uređen način glasanja, a sve kako bi Đokić ostao na listi!

Inače, u zapisniku sa "vetiranja" juče jasno je upisano da je Vladan Đokić dobio više od 50% glasova za vetiranje (red gde stoji "cifra 1"), dok je Milo Lompar vetiran čak i sa više glasova:

Foto: Društvene mreže printscreen

Međutim, blokaderi sa Pravnog fakulteta UB sada zastupaju tezu o 50 odsto+1 glas za veto, što je, u slučaju jučerašnjeg sastanka u Beogradu 44 glasa, a ne 43, koliko je glasalo za vetiranje Vladana Đokića! Plenum Pravnog fakulteta uputio je u vidu "pisma" svoje tumačenje Direktive o modalitetu veta, a jedan od najistaknutijih blokadera na Pravnom fakultetu Petar Živković, sin penzionisanog generala policije Bogoljuba Živkovića, insistira da "Đokić mora ostati nosilac liste".

U nastavku prenosimo pismo Plenuma Pravnog fakulteta u Beogradu:

- Smatramo da svaki plenum koji se prijavio za učešće u procesu nacionalnog veta putem izlaganja argumentacije i kontraargumentacije, kao i učešća na sastanku za prenošenje glasova, mora biti uzet u obzir prilikom određivanja kvoruma za sastanak za prenošenje glasova i sledstveno tome za određivanje većine (većima se tumači kao 50%+1 od kvoruma utvrđenog na ovakav način). Dakle, u ovom delu „Direktiva" glasi: „svaki kandidat i zamena za čije vetiranje je bilo 50%+ 1 izjašnjenih plenuma skida se sa liste kandidata i zamena. Ovom prilikom konstatujemo da se veličina koja je bila potrebna utvđuje na sledeći način: 50% od 85 je 42,5+1=43,5. U slučaju da je za određeni predlog glasalo 43 VŠU, predmetni kandidat se ne bi mogao skinuti sa liste zato što je broj manji od 43,5. Dakle, moralo bi u tom slučaju da bude 44 glasa "za", da bi se izglasao veto predmetnom kandidatu. Dokument u sebi sadrži vrlo prostu matematičku operaciju koja nije podložna drugačijem tumačenju od prethodno navedene formule", navodi se u pismu Plenuma Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Pravni fakultet u Beogradu Foto: Ilija Ilić

Dakle, polazeći od starog matematičkog postulata da, ako pola naroda jede samo kupus, a pola samo meso, onda ceo narod u proseku jede sarmu, Plenumaši sa Pravnog fakulteta su, sledeći instrukcije onih koji formiraju tzv. "studentsku listu", uspeli da izračunaju da Vladan Đokić ipak treba da ostane na listi!

Kurir Politika