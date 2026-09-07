KAD VIŠA INSTANCA SPOLJA ODLUČI, NE VREDE NIKAKVA BROJANJA GLASOVA: Plenumaši Pravnog fakulteta pokušavaju sve da Vladana Đokića ostave na studentskoj listi!
Nakon finalnog sastanka blokadera za formiranje "studentske" liste, kandidat za nosioca liste rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić sa 43 glasa za i 42 protiv vetiran je sa liste i više nije njen nosilac!
Međutim, kad “viša instanca” spolja odluči, onda ne vrede nikakva brojanja glasova, a rektor Đokić po svaku cenu mora biti ubačen na listu! Za ostvarenje tog cilja svojski je zalegao Plenum Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji od juče pokušava da nađe "rupu" u dokumentu kojim je bliže uređen način glasanja, a sve kako bi Đokić ostao na listi!
Inače, u zapisniku sa "vetiranja" juče jasno je upisano da je Vladan Đokić dobio više od 50% glasova za vetiranje (red gde stoji "cifra 1"), dok je Milo Lompar vetiran čak i sa više glasova:
Međutim, blokaderi sa Pravnog fakulteta UB sada zastupaju tezu o 50 odsto+1 glas za veto, što je, u slučaju jučerašnjeg sastanka u Beogradu 44 glasa, a ne 43, koliko je glasalo za vetiranje Vladana Đokića! Plenum Pravnog fakulteta uputio je u vidu "pisma" svoje tumačenje Direktive o modalitetu veta, a jedan od najistaknutijih blokadera na Pravnom fakultetu Petar Živković, sin penzionisanog generala policije Bogoljuba Živkovića, insistira da "Đokić mora ostati nosilac liste".
U nastavku prenosimo pismo Plenuma Pravnog fakulteta u Beogradu:
- Smatramo da svaki plenum koji se prijavio za učešće u procesu nacionalnog veta putem izlaganja argumentacije i kontraargumentacije, kao i učešća na sastanku za prenošenje glasova, mora biti uzet u obzir prilikom određivanja kvoruma za sastanak za prenošenje glasova i sledstveno tome za određivanje većine (većima se tumači kao 50%+1 od kvoruma utvrđenog na ovakav način). Dakle, u ovom delu „Direktiva" glasi: „svaki kandidat i zamena za čije vetiranje je bilo 50%+ 1 izjašnjenih plenuma skida se sa liste kandidata i zamena. Ovom prilikom konstatujemo da se veličina koja je bila potrebna utvđuje na sledeći način: 50% od 85 je 42,5+1=43,5. U slučaju da je za određeni predlog glasalo 43 VŠU, predmetni kandidat se ne bi mogao skinuti sa liste zato što je broj manji od 43,5. Dakle, moralo bi u tom slučaju da bude 44 glasa "za", da bi se izglasao veto predmetnom kandidatu. Dokument u sebi sadrži vrlo prostu matematičku operaciju koja nije podložna drugačijem tumačenju od prethodno navedene formule", navodi se u pismu Plenuma Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Dakle, polazeći od starog matematičkog postulata da, ako pola naroda jede samo kupus, a pola samo meso, onda ceo narod u proseku jede sarmu, Plenumaši sa Pravnog fakulteta su, sledeći instrukcije onih koji formiraju tzv. "studentsku listu", uspeli da izračunaju da Vladan Đokić ipak treba da ostane na listi!
Kurir Politika
Dakle, polazeći od starog matematičkog postulata da, ako pola naroda jede samo kupus, a pola samo meso, onda ceo narod u proseku jede sarmu, Plenumaši sa Pravnog fakulteta su, sledeći instrukcije onih koji formiraju tzv. "studentsku listu", uspeli da izračunaju da Vladan Đokić ipak treba da ostane na listi