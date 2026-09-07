"KURIR" SAZNAJE: Vlada uputila Vučiću pismo sa obrazloženim predlogom za raspisivanje izbora
Vlada Srbije uputila je predsedniku Aleksandru Vučiću pismo sa obrazloženim predlogom za raspisivanje izbora.
Pre toga Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o predlogu raspuštanja Skupštine Srbije.
Predsednik Vlade dr.Đuro Macut je poručio da izbori nikada nisu znak slabosti države.
- Izbori su dokaz nesalomive snage demokratske Srbije koja bez rezerve veruje svom narodu. A mi verujemo građanima Srbije, verujemo u ujedinjenu Srbiju. Zato predlažem da Vlada Republike Srbije, u skladu sa Ustavom, predloži predsedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike - rekao je Macut obraćajući se na sednici.
On je rekao da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika izključivosti i polička borba sa ulica vrati u institucije.
Macut je rekao da će sve do izbora nove vlade, vlada u ovom sastavu nastaviti da istom energijom, odgovornošću i u istom tempu obavlja svoje poslove i da ostvaruje zacrtane ciljeve i doprinosi daljem napretku Srbije.
- Jer mandat ima svoj kraj, ali odgovornost prema državi traje svakog dana. Uveren sam da će putem koji je trasirala i ova vlada nastaviti i u budućnosti - istakao je Macut.