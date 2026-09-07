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Vlada Srbije uputila je predsedniku Aleksandru Vučiću pismo sa obrazloženim predlogom za raspisivanje izbora.

Pre toga Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici odluku o predlogu raspuštanja Skupštine Srbije.

Predsednik Vlade dr.Đuro Macut je poručio da izbori nikada nisu znak slabosti države.

- Izbori su dokaz nesalomive snage demokratske Srbije koja bez rezerve veruje svom narodu. A mi verujemo građanima Srbije, verujemo u ujedinjenu Srbiju. Zato predlažem da Vlada Republike Srbije, u skladu sa Ustavom, predloži predsedniku Republike da raspusti Narodnu skupštinu i raspiše izbore za narodne poslanike - rekao je Macut obraćajući se na sednici.

On je rekao da su izbori prilika da se učvrste institucije, da se spuste tenzije i odbaci politika izključivosti i polička borba sa ulica vrati u institucije.

Macut je rekao da će sve do izbora nove vlade, vlada u ovom sastavu nastaviti da istom energijom, odgovornošću i u istom tempu obavlja svoje poslove i da ostvaruje zacrtane ciljeve i doprinosi daljem napretku Srbije.