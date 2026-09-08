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Ono što je mesecima predstavljano kao "nova politička opcija", bez lidera, bez partijske knjižice i navodno oslobođeno od svih starih političkih struktura, sada nimalo ne liči na bilo kakvu novinu.

Naprotiv, informacija da je Dejan Šoškić zauzeo prvo mesto na blokaderskoj listi samo je dodatno ogolila ono što se odavno naslućuje - priča o "novim ljudima" je samo ambalaža za povratak stare političke garniture na velika vrata i to one koja je najodgovornija za sunovrat srpske ekonomije od kojeg smo se jedva oporavili.

Reciklaža propalih

Ako su Dragan Đilas i Dejan Šoškić zaista alternativa koja se nudi Srbiji, onda izbora kao i da nema. Treba samo podsetiti da je Šoškić bio guverner NBS od 2010. do 2012. godine, u periodu kada je dinar značajno oslabio prema evru. Kurs evra, koji je početkom njegovog mandata bio nešto iznad 100 dinara, do kraja 2012. prešao je 118 dinara. Taj period ostao je upamćen po velikim pritiscima na domaću valutu i životni standard građana.

Šoškić je tek jedan u nizu nekadašnjih funkcionera koji pokušava da se pod oblandama "energije mladih" i "studentskog bunta" ponovo smesti u dobro plaćenu fotelju. Sa svim tim imenima, jasno je da ne postoji nikakva nova alternativa, kako tvrde blokaderi, već da počinje opasno da liči na staru političku priču čije domete štete smo osetili na sopstvenoj koži, ocenjuju sagovornici Kurira.

Politički analitičar Dejan Lisica objašnjava za Kurir da ono što je mesecima predstavljano kao spontani bunt i građanski aktivizam sve otvorenije pokazuje svoje pravo lice.

Dejan Lisica Foto: Centar za društvenu stabilnost

- Blokaderi se više ni ne trude da sakriju svoj konačni cilj, a to je da na mala vrata obezbede povratk na vlast onih figura čiji je raniji mandat ostao upamćen po ekonomskom i institucionalnom urušavanju zemlje. Imena poput Dragana Đilasa i Dejana Šoškića, koja se sve češće provlače kao sufleri i logističari ovih protesta, dobro su poznata građanima Srbije. Đilasova era ostala je zabeležena po ogromnim dugovima, ali i po koristi isključivo za uzani krug privilegovanih, dok se Šoškićevo upravljanje Narodnom bankom pamti po dramatičnom padu dinara i nestabilnosti koja je direktno udarila na džepove svih građana. Zahtev za njihovim povratkom kroz vaninstitucionalne pritiske nije ništa drugo do pokušaj reciklaže propalih političkih projekata - upozorava Lisica.

Naučili lekciju

On napominje da i nema nikakvog iznenađenja, jer je od samog početka bilo jasno da namere onih koji organizuju i podržavaju blokade nikada nisu bile iskrene, niti su za cilj imale dobrobit društva.

- Lepo upakovane parole o promenama i pravdi bile su samo paravan. Glavna ideja vodilja od prvog dana bila je isključivo rušenje legitimno izabrane vlasti po svaku cenu i gola borba za fotelje, bez nuđenja ikakvog realnog programa ili rešenja za građane. Srbija je, međutim, odavno naučila ovu lekciju. Građani veoma dobro prepoznaju razliku između stvarne brige za državu i političkog profiterstva koje preko blokada i haosa na ulicama pokušava da vrati zemlju deceniju unazad - zaključuje Lisica.

Politički analitičar Stevica Deđanski podseća da je Šoškić odavno viđen na tzv. studentskoj listi i da je to bio znak šta nam se sprema.

Stevica Deđanski Foto: Kurir Televizija