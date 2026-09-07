Dodajte Kurir u vaš Google izbor

sve je jasno ali i nije

sve je jasno ali i nije

Slušaj vest

Ujdurma oko Vladana Đokića i takozvane studentske liste traje već danima, jer je perjanica blokaderske pobune bio ubeđen da će biti nosilac te liste. Međutim, pokazalo se da političke apetite nema samo rektor Univerziteta u Beogradu, već i armija drugih političkih aktivista sakrivenih iza dela studenata.

Sada je i blokaderski N1 potvrdio da je Đokić odjavljen, odnosno da su ga vetirali plenumi i skinuli sa liste. I u ovoj stvari izostala je transparentnost "mladih koji žele promene", pa su se na sve zakulisne radnje oko sastavljanja tzv. studentske liste odlučili da - ćute.

U obradi N1, sve ove mutne stvari stavljene su u naslov "Rektor Vladan Đokić vetiran za studentsku listu tesnom većinom, odluka još nije konačna - studenti bez komentara".

Foto: Printscreen