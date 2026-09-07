I BLOKADERSKI N1 POTVRDIO DA JE ĐOKIĆ ODJAVLJEN SA TZV. STUDENTSKE LISTE Studentima maca pojela jezik, ništa ne komentarišu!
- N1 je potvrdio da je Vladan Đokić vetiran i skinut sa takozvane studentske liste, iako je ranije važio za mogućeg nosioca.
- Studenti za sada ne komentarišu odluku, a oko sastavljanja liste i dalje nema transparentnosti.
Ujdurma oko Vladana Đokića i takozvane studentske liste traje već danima, jer je perjanica blokaderske pobune bio ubeđen da će biti nosilac te liste. Međutim, pokazalo se da političke apetite nema samo rektor Univerziteta u Beogradu, već i armija drugih političkih aktivista sakrivenih iza dela studenata.
Sada je i blokaderski N1 potvrdio da je Đokić odjavljen, odnosno da su ga vetirali plenumi i skinuli sa liste. I u ovoj stvari izostala je transparentnost "mladih koji žele promene", pa su se na sve zakulisne radnje oko sastavljanja tzv. studentske liste odlučili da - ćute.
U obradi N1, sve ove mutne stvari stavljene su u naslov "Rektor Vladan Đokić vetiran za studentsku listu tesnom većinom, odluka još nije konačna - studenti bez komentara".
I to je sve što konzumenti blokaderskih medija treba da znaju o tzv. studentskoj listi.