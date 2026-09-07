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Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev doputovao je danas u zvaničnu posetu Srbiji, a na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu svečano ga je dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je Mirzijojeva, koji je doputovao sa suprugom Ziroat Mirzijojev, dočekao zajedno sa suprugom Tamarom Vučić. Takođe, dočeku su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora.

Delegacija Uzbekistana dočekana je ispred aviona oko 16.30 sati uz najviše državne počasti crveni tepih, gardu Vojske Srbije, kao i tradicionalnu pogaču i so.

Predsednik Vučić biće domaćin uzbekistanskom kolegi tokom njegove dvodnevne zvanične posete.

Prema zvaničnom programu koji je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, ceremonija svečanog dočeka predsednika Mirzijojeva predviđena je za utorak, 8. septembar, u 11 časova ispred Palate Srbija, nakon čega sledi tet-a-tet sastanak dvojice šefova država.

Sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana planiran je za 11.45 časova, dok je za 12.45 najavljena ceremonija razmene bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva.

Nakon toga, predsednik Vučić će predsedniku Mirzijojevu uručiti Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici.

Zvanični deo programa nastavlja se u 13.20 časova predstavljanjem buduće Taškentske ulice u Beogradu u prisustvu dvojice lidera, dok je za 13.30 časova zakazan Poslovni forum Srbija-Uzbekistan.

Poseta predsednika Mirzijojeva dolazi u trenutku kada odnosi dveju zemalja ulaze u novu fazu intenzivnog višeslojnog partnerstva, saopštila je Ambasada Uzbekistana uoči posete.

Diplomatski odnosi Srbije i Uzbekistana uspostavljeni su 18. januara 1995. godine, ubrzo nakon što je Srbija 31. decembra 1991. godine priznala nezavisnost Uzbekistana.

Poslednjih godina, a naročito tokom 2025. i 2026. godine, zabeležen je značajan napredak u političkom dijalogu, koji se zasniva na međusobnom poštovanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nacionalnih interesa.

Značajnu prekretnicu u bilateralnim odnosima predstavljala je zvanična poseta predsednika Vučića Uzbekistanu od 28. do 30. oktobra 2025. godine, kada je potpisan i Sporazum o uspostavljanju partnerskih odnosa između Taškenta i Beograda.

Te iste godine imenovan je prvi ambasador Uzbekistana u Srbiji, dok je ambasador Srbije Momčilo Babić predao akreditivna pisma u Taškentu u oktobru 2025. godine.

Intenzivna diplomatska aktivnost nastavljena je i u 2026. godini posetom ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića Uzbekistanu u maju, kao i posetom predsednice Senata Uzbekistana Tanzile Narbajeve Beogradu u junu.

Pored političke i parlamentarne saradnje, dve zemlje rade na jačanju ekonomskih veza.

Robna razmena Srbije i Uzbekistana u prošloj godini dostigla je 42 miliona dolara, dok je srpski izvoz iznosio 26,4 miliona dolara, uz rast od 53,7 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Mogućnosti za dalje unapređenje saradnje prepoznate su u oblastima poljoprivrede i prehrambene industrije, semenske proizvodnje, mašinogradnje i elektrotehnike, farmaceutske i tekstilne industrije, građevinarstva, informacionih tehnologija, robotike, veštačke inteligencije, digitalizacije, inovacija, novih tehnologija, transporta, logistike i turizma.

Prema podacima Ambasade Uzbekistana, u toj zemlji trenutno posluje devet preduzeća sa srpskim kapitalom, a Srbija se posmatra kao ključni oslonac za širenje ekonomskih veza Uzbekistana sa regionom Balkana.

U saobraćajnom sektoru započeti su razgovori sa kompanijama "Srbija Voz" i "Er Srbija", dok se u oblasti kulture izdvaja zajednički filmski projekat "Od Al-Khwarizmi do Tesle", posvećen velikim naučnicima dveju nacija.