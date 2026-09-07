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Ministar spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na najavu ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića koji je na konferenciji za medije najavio da će povući sve osoblje iz Ambasade BiH u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti Ratka Mladića.

- Licemerje i odsustvo srama Elmedina Konakovića nemaju granice: moralne lekcije Srbiji i Aleksandru Vučiću drži čovek koji je politički stasao u stranci i miljeu koji su godinama slavili Rasima Delića, pravosnažno osuđenog zbog zločina koje su nad zarobljenim Srbima počinili pripadnici odreda "El Mudžahid", kao i druge koji su ubijali, klali i zatirali srpski narod.

Predsednik Vučić je kada je trebalo otišao u Srebrenicu, poklonio se žrtvama i pružio ruku pomirenja, da bi tamo bio linčovan i umalo ubijen od razjarene mase zaslepljene mržnjom prema Srbima. Do danas niko nije odgovarao za taj napad. To najbolje pokazuje ko je bio spreman da rizikuje sopstveni život radi pomirenja, a ko tuđe žrtve koristi za jeftine političke obračune - poručio je Đurić i dodao: