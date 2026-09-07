NEKA NAJPRE IZGOVORI IMENA SRPSKIH ŽRTAVA Đurić odgovorio Konakoviću: Licemerje i odsustvo srama nemaju granice!
- Marko Đurić je optužio Elmedina Konakovića za licemerje i poručio da prvo treba da izgovori imena srpskih žrtava i osudi zločine nad njima.
- Đurić je podsetio na Vučićev odlazak u Srebrenicu i naveo da je tamo bio napadnut, uz ocenu da Srbija neće prihvatiti selektivnu pravdu.
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić reagovao je na najavu ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića koji je na konferenciji za medije najavio da će povući sve osoblje iz Ambasade BiH u Beogradu zbog ponašanja zvaničnika iz Srbije nakon smrti Ratka Mladića.
- Licemerje i odsustvo srama Elmedina Konakovića nemaju granice: moralne lekcije Srbiji i Aleksandru Vučiću drži čovek koji je politički stasao u stranci i miljeu koji su godinama slavili Rasima Delića, pravosnažno osuđenog zbog zločina koje su nad zarobljenim Srbima počinili pripadnici odreda "El Mudžahid", kao i druge koji su ubijali, klali i zatirali srpski narod.
Predsednik Vučić je kada je trebalo otišao u Srebrenicu, poklonio se žrtvama i pružio ruku pomirenja, da bi tamo bio linčovan i umalo ubijen od razjarene mase zaslepljene mržnjom prema Srbima. Do danas niko nije odgovarao za taj napad. To najbolje pokazuje ko je bio spreman da rizikuje sopstveni život radi pomirenja, a ko tuđe žrtve koristi za jeftine političke obračune - poručio je Đurić i dodao:
- Toliko su zaslepljeni mržnjom da im se i danas priviđa duh Aleksandra Vučića i tamo gde ga danas nema. Znaju dobro da je on najbolji zaštitnik srpskih interesa, zato ga napadaju čak i kad nije tu. Umesto što truje i vređa, Konaković neka najpre izgovori imena srpskih žrtava, osudi zločine nad njima i objasni zašto se u Sarajevu i dalje slave osuđeni komandanti. Upravo Konaković i njemu slični najveći su protivnici svakog pravog pomirenja: od Srba traže da se odreknu svake svoje žrtve, svoje zločine prećutkuju, a svoje osuđenike proglašavaju herojima.
Srbija neće prihvatiti ni selektivnu pravdu ni lekcije o moralu od onih koji sopstvenu prošlost uporno odbijaju da pogledaju u oči!