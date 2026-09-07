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Blokaderi su u jednom kafiću snimljeni tokom sastanka kako pljuju svoje lidere, u razgovoru koji je otkrio žestoke sukobe i međusobne optužbe unutar njihovih redova.

U snimku se pojedini takozvani lideri nazivaju ''izdajnicima'', ''žutom kugom'' i ''komunjarama'', dok se za druge tvrdi da su međusobno u dilu i da žele da zadrže postojeći sistem. Posebno su se obrušili na pojedine kandidate, Vladana Đokića, kao i na Dejana Šoškića, nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije i Ognjena Radonjića, profesora blokadera.

Evo šta misle o svojim liderima.

- Svi su oni u dilu - kaže na početku Uroš Kačarević.

Blokader sa ETF-a Ilija Zubac nabrajao je redom blokadere i delio im epitete.

- Nemanja Radović, kandidat Filozofskog fakulteta, izdajnik što je išao u Berlin. Jasmina Paunović, izdajnik i žuta kuga. Ćaci izdajnik i žuta kuga. Nikola Nikačević, izdajnik i žuta kuga. Iva Marković, izdajnik - kaže Zubac, na šta se ubacuje Kačarević i dodaje: "Kraljica NVO-a. Ima sastanak, na netu, nje i Obame".

- Rade Panić, izdajnik, žuta kuga i komunjara. Rektor Vladan Đokić, izdajnik i kralj NVO-a - dodaje Zubac.

- Dobro, ali rektor je da se ne vetira, ono, molim te, samo je bitno da mu se oduzme legitimitet - nastavlja Kačarević.

Zubac se nadodaje:

- Jelena Pavlović mora da leti isto.

A potom Kačarević: "Realno, od tih ljudi najteže će biti veterati Šoškića i Radonjića. Šoškića najteže, pa Radonjića. To ti je, pa nije Tanasijev bot, ali je u dilu s Tanasijem. Njega je Tadić projektovao da bude njegov naslednik, on ti je DS-ov kadar, koga će ovi da guraju da bude premijer - kaže Kačarević i dodaje:

- Znači, cela opozicija, svi oni su u dilu i svi oni da guraju Šoškića da bude premijer, da tu ubaci svoje ljude i da suštinski ne napravi nijednu promenu u ovom sistemu.

Poslušajte razgovor u nastavku:

01:33 "Lideri" blokadera iz Beograda o kandidatima za veto Izvor: Kurir

Ovaj snimak jasno pokazuje šta se zapravo dešava unutar blokaderskih redova i koliko su međusobne podele duboke. Dok se javnosti predstavljaju kao jedinstvena politička alternativa, njihove interne rasprave, kako se čuje na snimku, pokazuju potpuno drugačiju sliku — nepoverenje, međusobne optužbe i borbu oko toga ko će preuzeti glavnu reč.