"SVI SU ONI U DILU, IZDAJNICI I ŽUTA KUGA!" Isplivao tajni snimak blokadera, žestoko udarili na Đokića i Radonjića: "Šoškića cela opozicija gura za PREMIJERA"
- Tajni snimak pokazuje žestoke sukobe i međusobne optužbe unutar blokaderskih redova, uz teške uvrede na račun lidera.
- Na udaru su se posebno našli Vladan Đokić, Šoškić i Radonjić, koje učesnici sastanka povezuju sa dilom i pokušajem da zadrže postojeći sistem.
Blokaderi su u jednom kafiću snimljeni tokom sastanka kako pljuju svoje lidere, u razgovoru koji je otkrio žestoke sukobe i međusobne optužbe unutar njihovih redova.
U snimku se pojedini takozvani lideri nazivaju ''izdajnicima'', ''žutom kugom'' i ''komunjarama'', dok se za druge tvrdi da su međusobno u dilu i da žele da zadrže postojeći sistem. Posebno su se obrušili na pojedine kandidate, Vladana Đokića, kao i na Dejana Šoškića, nekadašnjeg guvernera Narodne banke Srbije i Ognjena Radonjića, profesora blokadera.
Evo šta misle o svojim liderima.
- Svi su oni u dilu - kaže na početku Uroš Kačarević.
Blokader sa ETF-a Ilija Zubac nabrajao je redom blokadere i delio im epitete.
- Nemanja Radović, kandidat Filozofskog fakulteta, izdajnik što je išao u Berlin. Jasmina Paunović, izdajnik i žuta kuga. Ćaci izdajnik i žuta kuga. Nikola Nikačević, izdajnik i žuta kuga. Iva Marković, izdajnik - kaže Zubac, na šta se ubacuje Kačarević i dodaje: "Kraljica NVO-a. Ima sastanak, na netu, nje i Obame".
- Rade Panić, izdajnik, žuta kuga i komunjara. Rektor Vladan Đokić, izdajnik i kralj NVO-a - dodaje Zubac.
- Dobro, ali rektor je da se ne vetira, ono, molim te, samo je bitno da mu se oduzme legitimitet - nastavlja Kačarević.
Zubac se nadodaje:
- Jelena Pavlović mora da leti isto.
A potom Kačarević: "Realno, od tih ljudi najteže će biti veterati Šoškića i Radonjića. Šoškića najteže, pa Radonjića. To ti je, pa nije Tanasijev bot, ali je u dilu s Tanasijem. Njega je Tadić projektovao da bude njegov naslednik, on ti je DS-ov kadar, koga će ovi da guraju da bude premijer - kaže Kačarević i dodaje:
- Znači, cela opozicija, svi oni su u dilu i svi oni da guraju Šoškića da bude premijer, da tu ubaci svoje ljude i da suštinski ne napravi nijednu promenu u ovom sistemu.
Poslušajte razgovor u nastavku:
Ovaj snimak jasno pokazuje šta se zapravo dešava unutar blokaderskih redova i koliko su međusobne podele duboke. Dok se javnosti predstavljaju kao jedinstvena politička alternativa, njihove interne rasprave, kako se čuje na snimku, pokazuju potpuno drugačiju sliku — nepoverenje, međusobne optužbe i borbu oko toga ko će preuzeti glavnu reč.
Kurir.rs