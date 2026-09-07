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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ugostiće sutra predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva, koji će boraviti u zvaničnoj poseti Republici Srbiji 7. i 8. septembra 2026. godine.

PROGRAM POSETE

Utorak, 8. septembar 2026. godine

Palata Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2)

11.00 Ceremonija svečanog dočeka ispred Palate

11.15 Tête-à-tête razgovor predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Republike Uzbekistan Šavkata Mirzijojeva

11.45 Sastanak članova dveju delegacija predvođenih predsednikom Republike Srbije i predsednikom Republike Uzbekistan

12.45 Razmena bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave između Republike Srbije i Republike Uzbekistan o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva

Ceremonija uručenja Ordena Republike Srbije na velikoj ogrlici predsedniku Republike Uzbekistan Šavkatu Mirzijojevu

13.20 Predstavljanje buduće Taškentske ulice u Beogradu u prisustvu predsednika Republike Srbije i predsednika Republike Uzbekistan

13.30 Poslovni forum Srbija-Uzbekistan

Predsednik će pre toga primiti žensku odbojkašku reprezentaciju Srbije, koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Sastanak je zakazan u 09.30 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

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