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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sutra u večernjim satima odgovara na sve laži i sve pretnje koje dolaze iz Sarajeva i Zagreba.

Da podsetimo, prethodno je ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković napravio skandal i najavio povlačenje osoblja iz Ambasade BiH u Beogradu, zapretio prekidom diplomatskih odnosa, pa čak i prebacivanjem konzularnih poslova u Zagreb i Podgoricu.

Konakoviću je kao izgovor za ovaj divljački potez i napad na Srbiju iskoristio sahranu generala Ratka Mladića, kao i transparent navijača na utakmici Crvene zvezde. U potpunom napadu histerije, Konaković je priznao da piše pisma Evropskoj uniji i Organizaciji islamske konferencije, optužujući Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića za navodnu promociju laži.

Na ove njegove skandalozne reči reagovao je ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić koji je napisao:

- Licemerje i odsustvo srama Elmedina Konakovića nemaju granice: moralne lekcije Srbiji i Aleksandru Vučiću drži čovek koji je politički stasao u stranci i miljeu koji su godinama slavili Rasima Delića, pravosnažno osuđenog zbog zločina koje su nad zarobljenim Srbima počinili pripadnici odreda ‘El Mudžahid’, kao i druge koji su ubijali, klali i zatirali srpski narod.

Dalje je podsetio na odlazak Aleksandra Vučića u Srebrenicu i napad na njega, a Konakoviću poručio da bi trebalo da govori i o srpskim žrtvama i objasni "zbog čega se u Sarajevu i dalje slave osuđeni komandanti".

Završio je porukom: "Srbija neće prihvatiti ni selektivnu pravdu ni lekcije o moralu od onih koji sopstvenu prošlost uporno odbijaju da pogledaju u oči."