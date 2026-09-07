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Više od sto hiljada ljudi danas je na poslednji počinak ispratilo generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Sahranjen je, prema poslednjoj želji, pored svoje ćerke Ane na Topčiderskom groblju u Beogradu.

1/4 Vidi galeriju Ratko Mladić Foto: tv prva printscreen, TV Prva prinscreen

Gosti "Usijanja" koji su komentarisali atmosferu u kojoj je protekla sahrana generala Mladića bili su Livija Pavićević, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, Adam Šukalo, državni sekretar u Vladi Srbije i Aleksandar Lukić, predsednik Filozofskog društva "Sofos".

Ljudi su pokazali šta za njih znači Ratko Mladić

S obzirom na to da je sin generala Darko Mladić izneo tvrdnju da je njegov otac ubijen zbog neadekvatne medicinske pomoći, Pavićević komentarisala kroz šta je sve Darko prolazio.

- Pogotovo u poslednja dva meseca. Zajedno smo radili na ukazivanju da se ruše ljudska prava i da general Mladić potpunu negu jedino može da dobije u Srbiji. Tamo je doživeo nekoliko moždanih udara, pa je došlo do izveštaja o kojima je Darko pričao u medijima. Jako mi je teško da govorim o ovome jer znam koliko mu je snage trebalo da održi današnji govor. Emocija je bilo puno, svi smo i dalje pod utiskom. Sloge je bilo i sve je prošlo dostojanstveno, među nama nije bilo provokacija, niko nije pokušao išta da pokvari. Ljudi su prosto pokazali šta za njih znači Ratko Mladić - započela je Pavićević.

Nju je posebno iznenadilo što je dosta mladih prisustvovalo današnjem opelu:

- Mladi ipak shvataju snagu srpskog identiteta. Bilo je tu ljudi koji su rođeni čak i posle 2000. godine. Moramo da vodimo računa o nacionalnom identitetu i to je prioritet. Ljudi poput Mladića zaista zaslužuju poštovanje i nikada neće otići u zaborav.

04:25 Livija Pavićević: Ljudi su pokazali šta za njih znači Ratko Mladić Izvor: Kurir televizija

Srbija je majka svih nas

Šukalo je prisustvovao sahrani Ratka Mladića, pa je istakao da je sve vreme tokom rata bio tamo jer je rodom iz RS, a osećaj za današnji dan opisuje kao ličnu potrebu čoveka i Srbina iz RS:

- Došao sam ispred crkve na Vidikovcu na poslednji ispraćaj generalu. Jako mi je važno bilo, kao i hiljadama ljudi, da budem prisutan. Posebno mi je drago bilo što sam video gotovo pripadnike svih jedinica naše vojske. I važno mi je šta su ti ljudi rekli. Bilo je i dosta Srba iz Crne Gore - rekao je Šukalo.

Takođe je istakao da je danas tokom ispraćaja generala na večni počinak Srbija danas pokazala da je majka svih nas, a zatim se dotakao bivše vlasti koja je samog Mladića poslala u Hag.

- Veruje da su oni sada na vlasti da ne bi ni dozvolili da se sahrani ovde ili bi to uradili ilegalnim putem. Na stranu što su oni nas opljakčaki, već to što su nas u vrednosnom smislu totalno ponizili i uvredili, toliko da su te posledice i danas vidljive. Međutim današnji, ali i prethodna dva dana pokazuje nam to koliko je srpski narod ujedinjen, kao i rukovodstvo koje je dozvolilo porodici da dostojanstveno isprati Ratka Mladića, onako kako je on želeo.

Izdaja je najveći greh

Aleksandar Lukić istakao je da je narod sam dao sud kako će general ostati upamćen, nakon današnjeg sprovoda.

- Haški sud nije sud, a srpski narod je izneo svoj stav po pitanju toga. Te presude koje su donete tamo zapravo ne mogu da važe, jer pre svega mora biti priznato od strane naroda. Da bi bilo nešto priznato, mora da radi po principima pravde, što ovde nije bio slučaj. Na mestu onih koji su ga izručili u Hag ja bih se plašio sudbine, jer izdaja je najveći greh.

Aleksandar Lukić, predsednik Filozofskog društva "Sofos" Foto: Kurir Televizija

Govoreći o njegovom karakteru, istrajnosti i snazi koju je pokazivao i u najtežim trenucima, Pavićević istakla je da je reč o čoveku koji nikada nije pristajao na poraz:

- On je bio čovek koji nije znao za poraz, nije voleo da izgubi čak ni kada igra šah. Takvog čoveka, takvu snagu i jačinu na Zapadu nisu mogli da shvate, jer ipak smo mi Srbi, oni to nemaju u genima. Nisu verovali da postoji takav čovek kog ne mogu da slome, sve i do posledenjeg dana. Potpuno sam sigurna da je on u dubini duše verovao da će se jednog dana vratiti u Srbiju - zaključila je državna sekretarka, Livija Pavićević.

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Kurir.rs

Bonus video:

00:06 Porodica Ratka Mladića nakon sahrane Izvor: MONDO