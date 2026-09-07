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Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov obišao je danas radove na obnovi putne infrastrukture na putu Nakovo - Mokrin. 

- Predsednik Aleksandar Vučić je u četvrtak posetio sever Banata i najavio radove na obnovi putne infrastrukture. Radi se o putu koji se po projektu zove Nakovo - Mokrin, a reč je o ulicama Kraljevića Marka i Distrička u Kikindi, kao i put od Čoke ka Crnoj Bari - naveo je Jovanov. 

Kako se vidi na snimku koji je podelio, 

- Pošto smo mi sendvičari, mi drugu za drugu i ne znamo, tako da. .. Samo sendvič, izvolite - rekao je na početku objavljenog videa dok je radnicima doneo osveženje i dodao:

- Obećan put Crna Bara - Čoka, dakle počinju radovi danas. Obećan put, kako po projektu i kaže, Nakovo - Mokrin, odnosno Kraljevića Marka i Bistrička u Kikindi, počeli radovi. Rečeno, ispunjeno, kao što je predsednik i rekao, to je to. 

Podsećamo, predsednik Republike Srbije najavio je radove na skoro 4 km puta. 

- Put dužine 3.806 metara od Nakova do Mokrina, dom ćemo da krenemo i da uradimo, na to možete da računate - najavio je ranije predsednik tokom obilaska ovog dela Srbije. 

Pogledajte kako teku radovi u nastavku: 

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Vučić najavio radove na severu Banata, sad su radovi i počeli Izvor: Privatna arhiva

Kurir.rs

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