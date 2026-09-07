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Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev doputovao je danas u zvaničnu posetu Srbiji, a na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu svečano ga je dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je Mirzijojeva, koji je doputovao sa suprugom Ziroat Mirzijojev, dočekao zajedno sa suprugom Tamarom Vučić. Takođe, dočeku su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora. Delegacija Uzbekistana dočekana je ispred aviona oko 16.30 sati uz najviše državne počasti crveni tepih, gardu Vojske Srbije, kao i tradicionalnu pogaču i so.

​Predsednik Vučić biće domaćin uzbekistanskom kolegi tokom njegove dvodnevne zvanične posete, a u tu čast večeras je na Kuli Beograd zasijala zastava Uzbekistana. 

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Zastava Uzbekistana na Kuli Beograd Izvor: Kurir

Prema zvaničnom programu koji je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, ceremonija svečanog dočeka predsednika Mirzijojeva predviđena je za utorak, 8. septembar, u 11 časova ispred Palate Srbija, nakon čega sledi tet-a-tet sastanak dvojice šefova država. ​Sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana planiran je za 11.45 časova, dok je za 12.45 najavljena ceremonija razmene bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Nakon toga, predsednik Vučić će predsedniku Mirzijojevu uručiti Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici.

Zvanični deo programa nastavlja se u 13.20 časova predstavljanjem buduće Taškentske ulice u Beogradu u prisustvu dvojice lidera, dok je za 13.30 časova zakazan Poslovni forum Srbija-Uzbekistan. ​Poseta predsednika Mirzijojeva dolazi u trenutku kada odnosi dveju zemalja ulaze u novu fazu intenzivnog višeslojnog partnerstva, saopštila je Ambasada Uzbekistana uoči posete. Diplomatski odnosi Srbije i Uzbekistana uspostavljeni su 18. januara 1995. godine, ubrzo nakon što je Srbija 31. decembra 1991. godine priznala nezavisnost Uzbekistana.

Poslednjih godina, a naročito tokom 2025. i 2026. godine, zabeležen je značajan napredak u političkom dijalogu, koji se zasniva na međusobnom poštovanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nacionalnih interesa. ​Značajnu prekretnicu u bilateralnim odnosima predstavljala je zvanična poseta predsednika Vučića Uzbekistanu od 28. do 30. oktobra 2025. godine, kada je potpisan i Sporazum o uspostavljanju partnerskih odnosa između Taškenta i Beograda. Te iste godine imenovan je prvi ambasador Uzbekistana u Srbiji, dok je ambasador Srbije Momčilo Babić predao akreditivna pisma u Taškentu u oktobru 2025. godine. Intenzivna diplomatska aktivnost nastavljena je i u 2026. godini posetom ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića Uzbekistanu u maju, kao i posetom predsednice Senata Uzbekistana Tanzile Narbajeve Beogradu u junu. ​

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