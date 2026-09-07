KULA BEOGRAD VEČERAS SIJA U BOJAMA UZBEKISTANA Posebna dobrodošlica povodom prve posete Mirzijojeva Srbiji! Spektakl u znaku prijateljstva (VIDEO)
Predsednik Uzbekistana Šavkat Mirzijojev doputovao je danas u zvaničnu posetu Srbiji, a na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu svečano ga je dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je Mirzijojeva, koji je doputovao sa suprugom Ziroat Mirzijojev, dočekao zajedno sa suprugom Tamarom Vučić. Takođe, dočeku su prisustvovali i predstavnici diplomatskog kora. Delegacija Uzbekistana dočekana je ispred aviona oko 16.30 sati uz najviše državne počasti crveni tepih, gardu Vojske Srbije, kao i tradicionalnu pogaču i so.
Predsednik Vučić biće domaćin uzbekistanskom kolegi tokom njegove dvodnevne zvanične posete, a u tu čast večeras je na Kuli Beograd zasijala zastava Uzbekistana.
Prema zvaničnom programu koji je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, ceremonija svečanog dočeka predsednika Mirzijojeva predviđena je za utorak, 8. septembar, u 11 časova ispred Palate Srbija, nakon čega sledi tet-a-tet sastanak dvojice šefova država. Sastanak delegacija Srbije i Uzbekistana planiran je za 11.45 časova, dok je za 12.45 najavljena ceremonija razmene bilateralnih dokumenata i potpisivanje Zajedničke izjave o uspostavljanju odnosa strateškog partnerstva. Nakon toga, predsednik Vučić će predsedniku Mirzijojevu uručiti Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici.
Zvanični deo programa nastavlja se u 13.20 časova predstavljanjem buduće Taškentske ulice u Beogradu u prisustvu dvojice lidera, dok je za 13.30 časova zakazan Poslovni forum Srbija-Uzbekistan. Poseta predsednika Mirzijojeva dolazi u trenutku kada odnosi dveju zemalja ulaze u novu fazu intenzivnog višeslojnog partnerstva, saopštila je Ambasada Uzbekistana uoči posete. Diplomatski odnosi Srbije i Uzbekistana uspostavljeni su 18. januara 1995. godine, ubrzo nakon što je Srbija 31. decembra 1991. godine priznala nezavisnost Uzbekistana.
Poslednjih godina, a naročito tokom 2025. i 2026. godine, zabeležen je značajan napredak u političkom dijalogu, koji se zasniva na međusobnom poštovanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nacionalnih interesa. Značajnu prekretnicu u bilateralnim odnosima predstavljala je zvanična poseta predsednika Vučića Uzbekistanu od 28. do 30. oktobra 2025. godine, kada je potpisan i Sporazum o uspostavljanju partnerskih odnosa između Taškenta i Beograda. Te iste godine imenovan je prvi ambasador Uzbekistana u Srbiji, dok je ambasador Srbije Momčilo Babić predao akreditivna pisma u Taškentu u oktobru 2025. godine. Intenzivna diplomatska aktivnost nastavljena je i u 2026. godini posetom ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića Uzbekistanu u maju, kao i posetom predsednice Senata Uzbekistana Tanzile Narbajeve Beogradu u junu.