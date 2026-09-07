- Ja sam bila na toj sahrani pre svega kao ćerka Mladićevog ratnog druga i saborca , jer da tamo nisam bila, izdala bih svog oca i njegov zavet. Bila sam tamo i kao majka, jer jednog dana svojim sinovima treba da kažem kakvu je golgotu prošao srpski narod, i šta smo mi kao nacija preživeli, i da im kroz tu simboliku ostavim zaveštanje, da znaju koliko treba da cene ono što imamo i da to nije palo s neba. Naš narod je danas došao da zahvali Bogu što je on taj narod spasio, i što je Republika Srpska preživela smrtnu presudu - rekla je i dodala:

- U Hrvatskoj ima 200 ulica i trgova i javnih ustanova koje nose ime Franje Tuđmana. Zamislite kada bismo mi danas, sa punim legitimitetom, zatražili da neko od onih koji su robijali u Haškom tribunalu kao nosioci najvažnijih političkih i vojnih funkcija i položaja dobiju naziv ulice. Pa oni su u Saboru odavali minutom ćutanja poštu Praljku koji je osuđen u tom trenutku za najteže zločine. I to je uradio predsednik Sabora, isti onaj koji je klicao za Dom spremni i kaže: "Radovao sam se zajedno s narodom na Tomsonovom koncertu." I oni danas traže sankcije za Srbiju. Paralelno, taj koji je to radio kao predsednik Hrvatskog sabora traži sankcije i za predsednika Skupštine u Crnoj Gori, samo zbog toga što je izjavio saučešće i ništa drugo. Valjda mi ne treba da upućujemo saučešće, što je praksa u civilizacijskim tekovinama. Valjda mi ne treba da nekom stisnemo ruku u onom danu kad je izgubio svog najbližeg. Jer oni koji danas kritikuju nas zbog toga što žalimo njegovu smrt i izjavljujemo saučešće, zapravo ne mogu da prežale što je Republika Srpska živa.