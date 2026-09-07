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Povodom najnovijih pritisaka, optužbi i skandaloznih pretnji koje na račun Srbije i njenog rukovodstva stižu iz Sarajeva i Zagreba, oglasio se ministar za evropske integracije Nemanja Starović.

- Kakva je bila reakcije Evropske komisije na koncertu Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu, na kome je 500.000 ljudi uzvikivalo "Za dom spremni"? - upitao je Starović. 

Kako je podelio, ispravio je naslov jednog srpskog medija u kom se citirao hrvatski premijer Andrej Plenković. 

"Plenković: Reakcija EK na Tompsonov koncert je pogrešna, treba reagovati na višem nivou".

Pogledajte objavu u nastavku: 

Kurir.rs

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