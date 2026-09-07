Ministar Nemanja Starović podsetio je na mreži Iks na koncert Tompsona u Zagrebu i upitao kakva je bila reakcija Evropske komisije na ustaške pozdrave
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"A KAKVA JE BILA REAKCIJA EU NA 500.000 LJUDI KOJI VIČU 'ZA DOM SPREMNI'?" Ministar Starović odbrusio Plenkoviću i razotkrio bolesno licemerje Zagreba i Brisela
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Povodom najnovijih pritisaka, optužbi i skandaloznih pretnji koje na račun Srbije i njenog rukovodstva stižu iz Sarajeva i Zagreba, oglasio se ministar za evropske integracije Nemanja Starović.
- Kakva je bila reakcije Evropske komisije na koncertu Marka Perkovića Tompsona u Zagrebu, na kome je 500.000 ljudi uzvikivalo "Za dom spremni"? - upitao je Starović.
Kako je podelio, ispravio je naslov jednog srpskog medija u kom se citirao hrvatski premijer Andrej Plenković.
"Plenković: Reakcija EK na Tompsonov koncert je pogrešna, treba reagovati na višem nivou".
Pogledajte objavu u nastavku:
Kurir.rs
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