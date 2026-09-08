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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće večeras o svim aktuelnim i važnim temama za Srbiju i njene građane kao gost Dnevnika javnog servisa s početkom u 19.30 sati.

Naime, predsednik Srbije govoriće u Dnevniku 2 o svim aktuelnim temama - ostavci Vlade Srbije i izborima, napadima iz BiH i Hrvatske zbog sahrane generala Ratka Mladića, šta je sve dogovoreno tokom posete predsednika Uzbekistana Mirzijojeva.

Takođe, biće reči i o tome koliko se građana prijavilo za jednokratna davanja i na šta još mogu da računaju, da li će biti povećanja plata i penzija.

Predsednik će govoriti i o Ekspo izložbi, o tome kako će izgledati izborna kampanja i o drugim aktuelnim temama