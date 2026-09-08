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Blokaderi su u potpunom očaju, a čini se da se raspoloženje među njihovim pristalicama sve više menja.

Dokaz za to su i sve češći komentari na društvenim mrežama, gde njihove pristalice sumnjaju u pobedu i otvoreno priznaju da očekuju pobedu Aleksandra Vučića na predstojećim izborima.

I dok su se prethodnih meseci u javnosti mogle čuti njihove najave “velikih promena”, doduše nikada bez jasnog političkog programa, osim lične koristi - sada se među samim pristalicama blokada sve češće može pročitati drugačija procena političke situacije.

Jedna korisnica društvene mreže bez uvijanja je poručila da je trenutak za preokret, prema njenom mišljenju, propušten.

„Nije popularno, poražavajuće je, ali on dobija ove izbore. Propušten je trenutak“, navela je ona.

Foto: X printsreen

Ovakav komentar izazvao je pažnju upravo zato što dolazi iz kruga onih koji su prethodno očekivali drugačiji izborni ishod.

Njene reči praktično predstavljaju priznanje da među delom pristalica blokadera više nema uverenja u scenario koji su ranije priželjkivali.