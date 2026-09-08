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Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić ponovo je udario na Srbiju i generala Ratka Mladića, ali mu odgovor koji je usledio sigurno nije bio onakav kakav je očekivao. Zamenik glavnog urednika Informera Dejan Vukelić odlučio je da mu odgovori direktno i bez uvijanja, podsećajući ga na stradanje svoje porodice tokom rata u istočnoj Bosni.

Vukelić je na mreži Iks je progovorio o zločinima nad članovima njegove porodice i naveo da su, kako tvrdi, ljudi koje povezuje sa Suljagićem ubili šest njegovih rođaka.

- Prijatelji Suljagića ubili su šest članova moje porodice u istočnoj Bosni tokom rata, pre oslobođenja Srebrenice. Mučili su ih i hranili njihove unakažene ostatke svinjama, uključujući i telo sedamnaestogodišnje trudne devojke. General Mladić ih je sprečio da nastave sa zločinima. Vi ste ISIS i to nikada niste krili. Ponosni ste na to. Sanjate o bosanskom kalifatu i već ste na pola puta do njega. Evropo, probudi se - poručio je Vukelić.

Ovakav odgovor usledio je nakon Suljagićevih novih napada na Srbiju i generala Mladića. Dok Suljagić nastavlja da plasira svoje viđenje ratnih događaja i da Srbiju predstavlja kroz najteže moguće kvalifikacije, Vukelić mu je uzvratio ličnim svedočenjem o stradanju svoje porodice.