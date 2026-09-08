Slušaj vest

Dan nakon što je bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu, građani od ranog jutra dolaze kako bi obišli grobnicu u kojoj počiva sa svojom ćerkom Anom, zapalili sveće i odali mu počast.

Mermerna ploča i prostor oko groba u potpunosti su prekriveni vencima, cvećem i trakama sa porukama poslednjeg pozdrava, dok pored drvenog krsta stoji i natpis "Heroj nacije".

Foto: Kurir

Među onima koji su rano jutros stigli na groblje jeste i Đorđo Marić sa Ozrena, iz okoline Doboja, koji je na Mladićev grob doneo poseban i emotivan poklon.

- Otišao sam na njegovo rodno selo Božanovići, dva kilometra od Kalinovika. Brdo na kome su Mladići rođeni zove se brdo Mladića. Kuća više ne postoji, ali postoje zidovi, između kojih sam ja uzeo parče zemlje i doneo mu na grob, da uz njega bude deo otadžbine iz koje je potekao - kazao je Marić za Kurir.

1/5 Vidi galeriju Đorđo Marić na grob doneo grumen zemlje sa rodnog mesta generala Mladića Foto: FOTO KURIR

Na groblju je vladala tišina, a građani pristižu u manjim grupama, pale sveće i u miru se opraštaju.

Podsetimo, u Beogradu je juče na poslednji počinak ispraćen general Ratko Mladić, koji je u prisustvu porodice i više hiljada ljudi sahranjen pored kćerke Ane na Topčiderskom groblju.