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Nije prošlo ni 24 sata od sahrane generala Ratka Mladića u Beogradu, kojoj je prisustvovalo na desetine i desetine hiljada ljudi, a već je proradila sinhronizovana regionalna mašinerija koja je pokrenula novu hajku na Srbiju.

Naime, mediji i političari u Hrvatskoj, Federaciji BiH i Crnoj Gori lansirali su gotovo identične tekstove sa sramnim zahtevom da EU kazni Srbiju! Hrvatski premijer Andrej Plenković bez srama napada Evropsku komisiju jer nije oštrije reagovala, tražeći da se lično oglase Ursula fon der Lajen, Antonio Košta i Kaja Kalas.

Njegova prethodnica Jadranka Kosor zahteva potpunu suspenziju pristupnih pregovora Srbije sa EU, dok zagrebački "Jutarnji list" i "Indeks" vrište o nekakvoj "sramoti" i "lakrdiji".

Foto: Printskirin

Ista je priča u Sarajevu gde portali poput "Kliksa" i "Dnevnog avaza" pišu o "slavljenju zla", crnogorske "Vijesti" pišu da se "heroj rađa kada istina umire", a isti antisrpski refren ponavljaju i albanski mediji na Kosovu i Metohiji.

U čitavoj ovoj priči, naravno, niko ne želi pomene da je sahrana generala Mladića bila privatni i porodični čin i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije prisustvovao, a da je država Srbija samo obezbeđivala da ne dođe do incidenata i da sve protekne u najboljem redu, kao što je i proteklo. Takve stvari njih ne interesuju, njihov jedini cilj je da izgrade lažnu sliku da je Srbija "na pogrešnoj strani istorije" i da nateraju Brisel da ucenjuje Beograd.

Ovo nije slučajno poklapanje. Ista šema se ponavlja godinama. Srebrenica, Kosovo, "velikosrpski projekat", sada sahrana. Cilj je isti. Srbija da ostane pod stalnim pritiskom, da se njen evropski put uslovljava političkim pokajanjem koje drugi ne traže od sebe. U Federaciji BiH se ne spominju zločini nad Srbima, a Crna Gora i Priština koriste svaku priliku da se predstave kao pouzdani partneri Zapada.

1/7 Vidi galeriju Sahrana Ratka Mladića Foto: Petar Aleksić Mondo, Damir Dervišagić

Zaboravili su huškači mržnje da je Bosna i Hercegovina uz državne i vojne počasti sahranila haškog osuđenika i zločinca Rasima Delića, predstavnici Hrvatske otvoreno slave pogrom Srba i "Oluju", najveće etničko čišćenje. Zato i poziv Ursuli fon der Lajen da "zaobiđe Beograd" i kazni Srbiju nema nikakve veze sa pravdom, to je samo još jedan u nizu prljavih pokušaja da se privatna ceremonija pretvori u političko oružje. Srbija je vratila telo srpskog generala i sahranila ga. Region od toga pravi novi povod za napad na Beograd, pitanje je samo da li će Brisel prihvatiti da igra po njihovom scenariju!