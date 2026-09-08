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Bojan Dimitrijević iz Novog DSS-a i novinar kod kojeg je gostovao u emisiji, Danilo Vidaković javno su priznali da studentsko- blokaderska lista nema nikakve šanse protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuće koalicije.

Govoreći o tzv. studentskoj listi sa koje su uklonjeni i vetirani svi ozbiljniji profesori i javne ličnosti, Dimitrijević je otvoreno izrazio zabrinutost zbog prevare koja se podmeće građanima:

- Mene brine studentska lista, ko će tu zaista biti onda, ako su ovi korifeji i ovi profesori poznati nestali, ko će da ostane na njoj? Raduje me ta referendumska orijentisanost glasača, ali s druge strane me brine zato što glasaš za ne znam koga. I ko će da dođe posle, šta će, jer sada kažu daj taj kamen za kupus, samo da ode Vučić - poručio je Dimitrijević, direktno potvrđujući da opozicija nudi doslovno "kamen za kupus" umesto programa i ozbiljnih ljudi.

Na ove reči nadovezao se i Vidaković, koji je istakao da previše potcenjuju predsednika Srbije i sve što radi.

- Ja sumnjam da će studentska lista biti ispred vladajuće koalicije po broju glasova... Kad sam rekao da će biti apsolutni poraz, prošao sam kao kroz toplog zeca. To je moje uverenje. Mislim da previše potcenjujemo režim Aleksandra Vučića i sve to što radi.

Kurir Politika

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