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Miroslav Perić, koji je bio na mesto poverenika povereništva stranke Narodni pokret Srbije u Paraćinu, obavestio je javnost da je podneo ostavku, kako kaže, iz ličnih i moralnih razloga.

- Od samog početka, pre nego što sam prihvatio mesto poverenika u maju 2025. godine, podržavam studentski pokret i decu koja su uspela da na svojim leđima i tabanima, svojom smelošću i istrajnošću pokrenu uspavani narod i nadu da možemo i moramo bolje. Tokom protekle godine postojala je nada i očekivanje da će se NPS, kao trenutno najperspektivnija parlamentarna stranka, udružiti sa studentima i da će na izborima nastupiti na zajedničkoj listi, za šta se i samo rukovodstvo NPS-a zalagalo i u šta nas je uveravalo. Na to su ukazivali i zajednički nastupi NPS-a o studentskog pokreta na više lokalnih izbora - naveo je na Fejsbuku i dodao:

- Nadu da će do zajedničkog nastupa doći gajio sam do poslednje sednice Glavnog odbora stranke, na kojoj je potvrđeno da će NPS ipak imati sopstvenu listu sa koalicionim partnerima NLS i EUS, pod imenom "Narodna Srbija". Budući da do zajedničkog nastupa nije došlo, ne ulazeći u razloge zbog čega, smatram da bih se ogrešio o stranku čiji sam poverenik kada bih nastavio da budem na toj poziciji dok iskreno podržavam studentski pokret

Kurir Politika

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