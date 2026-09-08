- Od samog početka, pre nego što sam prihvatio mesto poverenika u maju 2025. godine, podržavam studentski pokret i decu koja su uspela da na svojim leđima i tabanima, svojom smelošću i istrajnošću pokrenu uspavani narod i nadu da možemo i moramo bolje. Tokom protekle godine postojala je nada i očekivanje da će se NPS, kao trenutno najperspektivnija parlamentarna stranka, udružiti sa studentima i da će na izborima nastupiti na zajedničkoj listi, za šta se i samo rukovodstvo NPS-a zalagalo i u šta nas je uveravalo. Na to su ukazivali i zajednički nastupi NPS-a o studentskog pokreta na više lokalnih izbora - naveo je na Fejsbuku i dodao: