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- Beograd danas ima veliku čast da bude domaćin predsedniku Uzbekistana Mirzijojevu, iskrenom prijatelju sa kojim delimo zajedničke ciljeve i viziju.

- Partnerstvo sa Uzbekistanom za nas ima strateški značaj, a sporazumi koje ćemo danas potpisati najbolji su dokaz zajedničke snage i jasnih planova za budućnost.

- Ova poseta predstavlja potvrdu iskrenog partnerstva i uzajamnog poštovanja naših zemalja i naroda, ali i zajedničke želje da dodatno osnažimo politički dijalog i svestranu saradnju.

- Razgovarali smo o unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju privredne i ekonomske saradnje, privlačenju novih investicija, kao i o zajedničkim projektima u brojnim oblastima, poručio je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka s predsednikom Republike Uzbekistan Šavkatom Mirzijojevim koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.