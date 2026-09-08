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- Taškent, kao grad bogate istorije, kulture i tradicije i istovremeno moderan i dinamičan centar, dobiće na ovaj način posebno mesto u srpskoj prestonici.

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Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen

- Ovaj čin predstavlja još jedan izraz bliskosti, međusobnog poštovanja i prijateljstva između naših država, prestonica i naroda, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je s predsednikom Republike Uzbekistan Šavkatom Mirzijojevim zajedno predstavio Taškentsku ulicu u Beogradu.

 Kurir.rs

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