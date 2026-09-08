Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić predstavio je s predsednikom Republike Uzbekistan Šavkatom Mirzijojevim Taškentsku ulicu u Beogradu.
poseta predsednika uzbekistana
PREDSTAVLJENA TAŠKENTSKA ULICA! Predsednik Vučić: Taškent dobio posebno mesto u srpskoj prestonici
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- Taškent, kao grad bogate istorije, kulture i tradicije i istovremeno moderan i dinamičan centar, dobiće na ovaj način posebno mesto u srpskoj prestonici.
Foto: Budućnost Srbije Instagram Printscreen
- Ovaj čin predstavlja još jedan izraz bliskosti, međusobnog poštovanja i prijateljstva između naših država, prestonica i naroda, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je s predsednikom Republike Uzbekistan Šavkatom Mirzijojevim zajedno predstavio Taškentsku ulicu u Beogradu.
Kurir.rs
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