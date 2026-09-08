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Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je da je sudbina generala Ratka Mladića tragična i da je njegova smrt u Hagu otkrila antisrpsko lice takozvanog zapadnog pravosuđa.

- Njegova sudbina i smrt su tragični, jer mu ni u poslednjim danima života takozvano "zapadno pravosuđe" nije omogućilo da vidi svoje ognjište i vrati se u otadžbinu. To pokazuje zlu nameru i otkriva pravo, u ovom slučaju antisrpsko lice takozvanog zapadnog pravosuđa - naglasio je ruski ambasador.

Bocan-Harčenko je ocenio da veliki broj ljudi koji su došli da odaju počast generalu Ratku Mladiću najbolje pokazuje stav srpskog naroda prema njemu.

Foto: Nemanja Nikolić

Ambasador je za televiziju "Rusija 1", prenosi Sputnjik, rekao da je imao priliku da se sa generalom Mladićem sretne više puta tokom rata u Bosni i Hercegovini, kada je pratio tadašnjeg specijalnog izaslanika ruskog predsednika za bivšu Jugoslaviju Vitalija Čurkina i Igora Ivanova u njihovim nastojanjima da se pronađe rešenje za bosansku i jugoslovensku krizu.

- Mogu reći da su general i njegovi vojnici uvek pokazivali najljubazniji odnos i pažnju, osiguravali bezbednost i, kada je reč o vojnim i vojnopolitičkim pitanjima, nastojali da olakšaju diplomatske napore - istakao je ruski ambasador.