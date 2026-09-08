"Napredak Uzbekistana je neverovatan, posebno u razvoju tehnoloških parkova, veštačke inteligencije i biotehnologije. Naša saradnja u tim oblastima omogućiće nam da nastavimo da se razvijamo i ostvarujemo ozbiljne rezultate.

Velike mogućnosti postoje i u odbrambenoj industriji, a svaka saradnja govori i o tehnološkom i industrijskom napretku koji možemo da ostvarimo zajedno sa našom braćom i prijateljima.

Pozivam naše privrednike da sarađuju sa privrednicima iz Uzbekistana, jer su izuzetno vredni, posvećeni i pouzdani. Kada njihove kompanije daju reč, to ima posebnu težinu. Predsednik Mirzijojev nam je otvorio sva vrata. Beskrajno zahvalan na podršci koju pruža našoj zemlji i ljubavi koju pokazuje prema Srbiji. Način na koji voli svoju zemlju i bori se za nju predstavlja ispunjenje najveće patriotske dužnosti. Ugledaćemo se na vas i nastojaćemo da pratimo vaš razvoj", naveo je Vučić i dodao: