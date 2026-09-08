Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Elmedin Konaković doneo je odluku da protera dva predstavnika iz Ambasade Srbije u Sarajevu.

- Danas sam doneo odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savetnika predstavnika BIA-e Darka Maksimovića u ambasadi Srbije. Imaju rok od 48 sati da napuste BiH - rekao je Konaković  i objasnio da je odluku doneo u skladu s Pravilnikom o proglašavanju nepoželjne i neprihvatljive osobe, koju je Predsedništvo BiH usvojilo 2004. godine.

Konaković je juče najavio povlačenje gotovo celokupnog osoblja Ambasade BiH u Beogradu i svođenje odnosa sa Srbijom na, kako je naveo, najmanju moguću meru. Konaković je takvu odluku doneo zbog prisustva ambasadora BiH u Beogradu sahrani generala Ratka Mladića.

Srpski delegat u Domu naroda BiH Radovan Kovačević upozorio je Konakovića da je za vođenje spoljne politike zaduženo Predsedništvo BiH, a ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić juče je oštro reagovao na najavu Konakovića.

- Licemerje i odsustvo srama Elmedina Konakovića nemaju granice: moralne lekcije Srbiji i Aleksandru Vučiću drži čovek koji je politički stasao u stranci i miljeu koji su godinama slavili Rasima Delića, pravosnažno osuđenog zbog zločina koje su nad zarobljenim Srbima počinili pripadnici odreda "El Mudžahid", kao i druge koji su ubijali, klali i zatirali srpski narod - rekao je ministar Đurić i dodao:

- Predsednik Vučić je, kada je trebalo, otišao u Srebrenicu, poklonio se žrtvama i pružio ruku pomirenja, da bi tamo bio linčovan i umalo ubijen od razjarene mase zaslepljene mržnjom prema Srbima. Do danas niko nije odgovarao za taj napad. To najbolje pokazuje ko je bio spreman da rizikuje sopstveni život radi pomirenja, a ko tuđe žrtve koristi za jeftine političke obračune - poručio je Đurić.

Ne propustitePolitikaOGOLJENO LICEMERJE: Gujon: Kažu da nemačku oblast ne mogu da vode neiskusni političari, ali su za Srbiju dobri ljudi koji su u politici pre godinu dana!
Arno Gujon na premijeri filma o Savi Vladislaviću
PolitikaSPREMA SE NOVI PAKT! Sahranu generala u Zagrebu, Sarajevu, Prištini i Podgorici iskoristili da na sav glas traže od EU da kazni Srbiju i Beograd! (FOTO)
Darko Mladić
PolitikaPREDSEDNIK SRBIJE VEČERAS PRED NACIJOM: Vučić gost Dnevnika 2 na javnom servisu u 19.30 sati
IMG-20251009-WA0230.jpg
Politika"A KAKVA JE BILA REAKCIJA EU NA 500.000 LJUDI KOJI VIČU 'ZA DOM SPREMNI'?" Ministar Starović odbrusio Plenkoviću i razotkrio bolesno licemerje Zagreba i Brisela
ZZF260209016.jpg