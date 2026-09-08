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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski potpisala je Sporazum o radnoj mobilnosti između Srbije i Uzbekistana.

"Srbija i Uzbekistan otvaraju novo poglavlje saradnje!", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića i Šavkata Mirzijojeva potpisala sam Sporazum o radnoj mobilnosti između naše dve države, kojim stvaramo okvir za legalnu, bezbednu i kontrolisanu radnu mobilnost, uz zaštitu domaćeg tržišta rada i nacionalnih interesa Srbije.

Posebno je važno što Srbija ovim dodatno jača svoje prisustvo i partnerstva u Centralnoj Aziji – regionu velikog ekonomskog, demografskog i geostrateškog potencijala. Uzbekistan je važan partner i jedna od ključnih zemalja tog prostora, a naše političko prijateljstvo sve snažnije pretvaramo u konkretnu ekonomsku i socijalnu saradnju.

Razmenili smo i memorandume u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite osoba sa invaliditetom.

Srbija gradi prijateljstva, otvara nova tržišta i vodi politiku koja čuva svoje interese.

Za snažniju Srbiju i nove prilike za naše građane!"

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