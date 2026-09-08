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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na kampanju koju N1 i deo nevladinih organizacija, predvođenih CRTOM, vode protiv Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića.

U okviru kampanje je i potez CRTE da podnese inicijativu Agenciji za sprečavanje korupcije zbog sumnje da SNS nenamenski troši novac iz budžeta.

- Tantalove muke CRTE… Šta ti mučeni ljudi sada moraju da izmišljaju i lupetaju da bi, na kraju, posle izbora, opravdali svoja lažna istraživanja, a zbog kojih su neke stranke, među kojima nije SNS, već najavile da će ih tužiti ako se ponovo ispostavi da su služila zavaravanju i konfuziji javnosti. Sad imamo unikatan koncept "kampanje pre kampanje". Ekvivalent Birodijevom "Monte Karlo koeficijentu". Da prevedem - kad nemaju šta da kažu, oni izmisle. Sećate se CRTINE "analize retkih imena", kojom su želeli da dokažu nepostojeću krađu na izborima. E, ovo je iz te edicije - napisala je Brnabić i dodala:

- I, ponovo - zanimljivo da im nimalo ne smeta što tzv. studentska lista već duže od godinu dana poziva da se glasa za njih, aktivno vodi kampanju i preti svima koji nisu za njih, iako izbori nisu raspisani. Ili da Ðokić sa pozicije rektora i korišćenjem univerzitetskih (javnih) sredstava vodi kampanju. Ali im smeta što predsednik Vučić radi svoj posao. Muke tantalove kako ovo sve opravdati, a zadržati makar neki kredibilitet - napisala je Ana Brnabić na svom nalogu na Iksu.

Kurir Politika

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